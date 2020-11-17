Лоббист Лукашенко не против забрать белорусскую часть ЧМ-2021 по хоккею

Легендарный советский хоккейный голкипер, а ныне глава Федерации хоккея России, Владислав Третьяк, которого называют чуть ли не главным лоббистом Александра Лукашенко в мировом хоккее, заявил о готовности провести ЧМ-2021 вместо Беларуси.



Фото president.gov.by

Отметив, что прошедшее в 2014 году в Минске мировое первенство было «одним из лучших», он заявил о неизвестности, которая ожидает Беларусь в ближайшем будущем.

«Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошел в Белоруссии и Латвии, как запланировано», — приводит metaratings.ru слова Третьяка.

Ранее сообщалось, что обозреватель телеканала «Матч ТВ» Павел Лысенков заявил : «Мое предчувствие — ЧМ-2021 из Минска перенесут... Если представить, что ситуация в Минске не изменится к маю, то мы получим турнир, где будет очень много милиции, вокруг которого возникнет куча скандалов, да и бойкоты наверняка будут. Ну, это как играть в хоккей на вулкане».

Напомним ЧМ-2021 должен пройти в Минске и Риге с 26 мая по 6 июня. Однако из-за внутриполитической ситуации в Беларуси 17 сентября Европарламент принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси. В документе содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

Ранее в связи с белорусскими событиями после президентских выборов Латвия официально призвала ИИХФ перенести ЧМ из Беларуси в другую страну.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 11 ноября заявил, что Минск продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2021 году. «Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена. Поэтому все призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны и не имеют места», — сказал он.