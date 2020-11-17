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Зима уже на носу: сегодня ожидается мокрый снег, гололед, гололедица
Источник материала: Навiны
Погоду на территории Беларуси 17 ноября будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов ожидается мокрый снег и дождь. Местами — гололед, слабый туман. На некоторых дорогах гололедица.
Погода в регионах:
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Погоду на территории Беларуси 17 ноября будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
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