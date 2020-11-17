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Зима уже на носу: сегодня ожидается мокрый снег, гололед, гололедица

17.11.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Погоду на территории Беларуси 17 ноября будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

Зима уже на носу: сегодня ожидается мокрый снег, гололед, гололедица
Фото pixabay.com

 

По прогнозам синоптиков, будет облачно. В большинстве районов ожидается мокрый снег и дождь. Местами — гололед, слабый туман. На некоторых дорогах гололедица.

Погода в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%, временами туман, ветер 4-9 м/с);
  • Витебск 0..-2°C (вероятность осадков 70-80%, местами гололед, гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Гомель 0..-2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 30-40%, временами туман, ветер 5-10 м/с);
  • Могилев 0..-2°C (вероятность осадков 60-70%, местами гололед, гололедица, ветер 5-10 м/с);
  • Минск 0..-2°C (вероятность осадков 80-90%, местами гололед, гололедица, ветер порывами до 12 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоду на территории Беларуси 17 ноября будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.
 
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