«Когда мне поставили онкологию, муж просто сбежал из дома и оставил меня без денег». Отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Читательница признается, что она с трудом заставила себя обратиться за помощью. Ситуация у женщины безвыходная: из-за тяжелой болезни она не может работать, а пособия по инвалидности не хватает, чтобы обеспечивать себя и дочь. Можно ли стребовать эти деньги со сбежавшего мужа? Отвечает адвокат.



Фото: Reuters

— Для меня огромный шаг написать вам. Я нахожусь в очень сложной ситуации, и мне правда очень нужна ваша помощь.

На седьмом году семейной жизни у меня нашли онкологию. Понятно, что для каждой пары это шок, но мой муж оказался особенно не готов ко всему, что последовало за постановкой диагноза. Сначала он просто ушел из квартиры, потом развелся со мной. Он как будто сбежал от всего этого. И, насколько я понимаю, продолжает бежать сейчас, потому что из жизни он вычеркнул не только меня, но и нашу дочку. Зная его, думаю, что ему стыдно за свой уход. И теперь он пытается вычеркнуть эту часть жизни, оставить ее в прошлом.

Будь моя воля, я бы совсем не напоминала ему о себе и о дочке. Но, к сожалению, это невозможно. Через полгода после развода у меня уже была вторая группа, я получаю пенсию, продолжаю лечение, и о том, чтобы работать, пока не могу даже мечтать.

Я экономлю, как могу, но лечение требует немалых денег, не говоря уже о дочке. Мне пришлось взыскать с бывшего мужа алименты на ребенка, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Теперь они регулярно приходят мне с его работы, но и этого не хватает. Разговаривать с бывшим мужем я не могу — он разорвал все связи с нами.



Фото: pinterest.com

Я слышала, что в таких сложных ситуациях бывает так, что мужья и после развода выплачивают деньги на содержание бывшим женам. Могу ли я рассчитывать на это?

Если да, то надо ли мне для этого снова идти в суд или есть какая-то другая процедура?

Дело в том, что я сейчас даже не могу сказать, где живет мой бывший муж. Какое-то время он жил у родителей, но недавно съехал от них, снимает где-то квартиру. Правильно ли я понимаю, что не смогу пойти в суд, если не узнаю новый адрес своего бывшего мужа?

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Ситуации, схожие с вашей, не редкость. Поэтому я расскажу о правовых нормах, которые касаются взыскания средств на содержание как бывших супругов, так и тех, с кем не оформлен развод.

По закону абсолютно все супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Но на практике только ограниченный круг лиц может в судебном порядке требовать предоставления содержания.

А именно, в соответствии с ч.2 ст. 29 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), в этот круг входят нуждающиеся в материальной помощи:

жена в период беременности;

супруг, осуществляющий уход за:

— общим ребенком до достижения им трех лет;

— общим ребенком-инвалидом до достижения им восемнадцати лет:

— общим нетрудоспособным совершеннолетним ребенком;

нетрудоспособный супруг.

Важно: еще одно важное условие для получения содержания — наличие у ответчика необходимых средств.

Следует знать: при этом право нуждающегося в материальной помощи нетрудоспособного супруга на получение содержания от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, сохраняется и после расторжения брака, если он (она) стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года после его расторжения (ч.2 ст. 30 КоБС Республики Беларусь).

Как следует из письма, вы:

нуждаетесь в материальной помощи;

имеете вторую группу инвалидности, то есть нетрудоспособны;

стали нетрудоспособной не позднее года после расторжения брака.

Ваш бывший супруг, в свою очередь, трудоустроен. При этом в письме нет информации, позволяющей предположить, что у него нет возможности предоставлять вам средства на содержание. Исходим из того, что его доход выше вашего, и у него, с учетом жизненной ситуации, есть возможность помогать вам материально.

Это значит, что в сложившейся ситуации вы можете претендовать на получение содержания от бывшего супруга.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Следует знать: если бывший супруг отказывается помогать вам во внесудебном порядке, единственная возможность отстоять свои права — это обращение в суд с соответствующим иском.

По общему правилу, такие иски подаются в суд по месту жительства ответчика, что прямо закреплено в ч.1 ст. 46 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — ГПК Республики Беларусь).

Принципиально важно: отсутствие информации о текущем месте жительства ответчика — это не препятствие для обращения в суд.

На заметку: в этом случае по закону иск следует предъявлять в суд по месту нахождения имущества ответчика или по последнему известному месту его жительства в Республике Беларусь (ч.1 ст. 47 ГПК Республики Беларусь).

То есть, в своем иске вам нужно указать достоверно известное вам последнее место его жительства — адрес родителей.

Остальные необходимые вам детали и особенности составления и подачи иска мы уже рассматривали в колонке «Советы адвоката: можно ли получить деньги на содержание от бывшего мужа?» .

Обратите внимание, что в статье мы рассмотрели ситуацию, в которой вопрос о взыскании средств на свое содержание ставит бывшая супруга, на попечении которой есть общий ребенок, которому меньше трех лет.

Это значит, что доказательство ее права на содержание — это свидетельство о рождении ребенка. У вас же такое доказательство — документы, подтверждающие вашу нетрудоспособность. В остальном доказательственная база по вашему делу и по делу, рассмотренному в статье, о которой мы упомянули, отличаться не будет.

Мой личный совет: помните, что в законодательстве не определена конкретная сумма средств, которые взыскиваются на содержание (бывших) супругов. В каждом случае она определяется индивидуально, в базовых величинах.

Учитывая сложность вашей финансовой ситуации, важна каждая базовая величина, которую суд постановит взыскать с бывшего супруга в вашу пользу. В этой связи я рекомендую вам продумать и собрать все возможные доказательства, характеризующие ваше материальное и семейное положение, и материальное и семейное положение вашего бывшего супруга. Чем больше условный разрыв между ними, тем большую сумму суд в конечном итоге взыщет на ваше содержание.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, в том числе юридическое обоснование позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали инезначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.