Власти отправили на Окрестина еще двух журналистов

Источник материала: АФН

В понедельник силовики задержали в Минске журналистов tut.by Александру Квиткевич и агентства БелаПАН Максима Лаврецкого.

Оба журналиста были задержаны после окончания марша пенсионеров, который они освещали.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что журналистов доставили в РУВД для разбирательства.

Разбирательства закончились составлением протоколов за участие в массовом мероприятии и дальнейшей отправкой в ИВС на Окрестина.

На воскресных акциях протеста, по данным БАЖ, были задержано 24 сотрудника медиа.