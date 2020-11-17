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Власти отправили на Окрестина еще двух журналистов

17.11.2020 08:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В понедельник силовики задержали в Минске журналистов tut.by Александру Квиткевич и агентства БелаПАН Максима Лаврецкого.

Оба журналиста были задержаны после окончания марша пенсионеров, который они освещали.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что журналистов доставили в РУВД для разбирательства.

Разбирательства закончились составлением протоколов за участие в массовом мероприятии и дальнейшей отправкой в ИВС на Окрестина.

На воскресных акциях протеста, по данным БАЖ, были задержано 24 сотрудника медиа.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник силовики задержали в Минске журналистов tut.by Александру Квиткевич и агентства БелаПАН Максима Лаврецкого.
 
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