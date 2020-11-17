|
Власти отправили на Окрестина еще двух журналистов
Источник материала: АФН
В понедельник силовики задержали в Минске журналистов tut.by Александру Квиткевич и агентства БелаПАН Максима Лаврецкого.
Оба журналиста были задержаны после окончания марша пенсионеров, который они освещали.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что журналистов доставили в РУВД для разбирательства.
Разбирательства закончились составлением протоколов за участие в массовом мероприятии и дальнейшей отправкой в ИВС на Окрестина.
На воскресных акциях протеста, по данным БАЖ, были задержано 24 сотрудника медиа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник силовики задержали в Минске журналистов tut.by Александру Квиткевич и агентства БелаПАН Максима Лаврецкого.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)