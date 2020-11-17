БАЖ удостоена первой канадско-британской Премии за свободу прессы

Источник материала: АФН

Белорусская ассоциация журналистов удостоена престижной награды правительств Канады и Великобритании - первой премии за свободу СМИ (first Media Freedom Award).

Об этом было объявлено в ходе Глобальной конференции за свободу СМИ 2020. Во время церемонии награждения было отмечено, что коллеги со всего мира поддерживают журналистов из Беларуси.

В своем выступлении председатель БАЖ Андрей Бастунец отметил, что за три месяца ассоциация зафиксировала более 400 грубых нарушений прав журналистов во время освещения акций протеста.

«Трое получили ранения. На данный момент 24 журналиста находятся под арестом за то, что выполняли свою работу", - сказал Бастунец.

Он напомнил, что с 9 августа многие новостные сайты в Беларуси стали недоступны.