В Орше к 90-летию Владимира Короткевича появится мурал, посвященный классику белорусской литературы, сообщила в Facebook литератор, переводчица Мария Мартысевич.













"Работы на панно на торце дома по улице Жаня-Поля Марата, 2 как заметили местные жители, уже начались. Автор изображения – оршанский художник Дмитрий Толкачев. В эскизе использованы рисунки Короткевича и фрагменты его рукописей", - написала она.





"Стена жилого дома по Марата,2, выходит на улицу Короткевича и находится всего в нескольких метрах от дома, где родился классик. Напротив – роддом. Торец многоэтажки выходит на открытое пространство и размещен на взгорке", - пояснила Мартысевич.













Она выразила надежду, что мурал создаст атмосферу всей улицы и сделает еще более приятными прогулки жителей Орши к гостей города к Днепру.





пишет interfax.by Создание мурала планируют завершить 23 ноября,interfax.by



