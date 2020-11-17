Официально: реальные денежные доходы населения выросли на 4,9%

Реальные денежные доходы населения в январе-сентябре 2020 года выросли на 4,9% к такому же периоду 2019-го, сообщает Национальный статистический комитет.





В январе этого года рост доходов составил 6,8% к январю 2019-го, в январе-феврале — 7,1%, январе-марте — также 7,1%, январе-апреле — 5,7%, январе-мае, январе-июне и январе-июле — 5,4%, январе-августе — на 5,2%. Таким образом, рост за сентябрь замедлился на 0,3 процентного пункта.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23%, доходы от собственности и прочие — 4,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения включают доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В 2019 году реальные денежные доходы населения увеличились на 6% к уровню 2018 года. По прогнозам властей, в 2019 году они должны были вырасти не менее чем на 3,4%, в 2020 году должны повыситься не менее чем на 2,4%.

По итогам 2018 года реальные денежные доходы населения увеличились на 7,9%, 2017-го — на 2,8%. Рост доходов начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения.