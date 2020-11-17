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Транспортный коллапс продолжается: почти 2 тысячи фур на границе
Источник материала: Навiны
Ситуация на белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.
Сутки назад сообщалось, что, по данным ГПК на 08:00, очередь ожидало более 1830 большегрузов. Сегодня же их уже более 1850.
Больше всего, как обычно, скопилось на литовском направлении — более 1250:
На границе с Польшей стоит 380:
Очереди в Латвию на двух переходах одинаковые — более 220:
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Ситуация на белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза остается напряженной.
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