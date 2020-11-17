Золотая медаль Александры Романовской продана на аукционе

Лот, выставленный фристайлисткой Александрой Романовской ( пострадала за свою позицию против насилия), продан.





На благотворительный аукцион в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности была выставлена золотая медаль, которую Александра завоевала на зимней Универсиаде-2019.

Как сообщает БФСС, награда была продана за 15 тысяч долларов.

Все средства поступят в Фонд, который оказывает финансовую и психологическую поддержку пострадавшим от действий режима спортсменам.