Золотая медаль Александры Романовской продана на аукционе

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Золотая медаль Александры Романовской продана на аукционе
Источник материала: Навiны
Лот, выставленный фристайлисткой Александрой Романовской (
На благотворительный аукцион в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности
Как сообщает БФСС, награда была продана за 15 тысяч долларов.
Все средства поступят в Фонд, который оказывает финансовую и психологическую поддержку пострадавшим от действий режима спортсменам.
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Лот, выставленный фристайлисткой Александрой Романовской (пострадала за свою позицию против насилия), продан.
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