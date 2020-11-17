ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотая медаль Александры Романовской продана на аукционе

17.11.2020 08:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Лот, выставленный фристайлисткой Александрой Романовской (пострадала за свою позицию против насилия), продан.

Золотая медаль Александры Романовской продана на аукционе

На благотворительный аукцион в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности была выставлена золотая медаль, которую Александра завоевала на зимней Универсиаде-2019.

Как сообщает БФСС, награда была продана за 15 тысяч долларов.

Все средства поступят в Фонд, который оказывает финансовую и психологическую  поддержку пострадавшим от действий режима спортсменам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лот, выставленный фристайлисткой Александрой Романовской (пострадала за свою позицию против насилия), продан.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Орше к 90-летию Владимира Короткевича появится мурал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика