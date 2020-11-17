УК: за умышленное возбуждение расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды — до 12 лет лишения свободы

Источник материала: Onliner

Все чаще в Беларуси говорят о «своих» и «чужих», «наших» и «не наших», ссылаясь на социальные признаки. Между тем статьей 130 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за умышленные действия, направленные на возбуждение «иной социальной вражды или розни». Упоминается и про насилие, и про участие должностных лиц, и про группы лиц. В общем, сегодня опять цитируем УК.

«1. Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности, а равно умышленные действия по реабилитации нацизма — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет».