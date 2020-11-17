Принимаем новостройку со специалистом: была птицефабрика — стала «Левада». Что и как строят на берегу Свислочи

Источник материала: Onliner Это был один из самых загадочных проектов Минска. Выкупив на аукционе еще в 2016 году территорию птицефабрики им. Крупской, «Айрон» не торопился рассказывать, что и как будет строить на освободившихся от несушек гектарах. Подтолкнуть к раскрытию планов не помогали даже многочисленные звонки потенциальных дольщиков, мечтавших переселиться на противоположный от Dreamland берег Свислочи. И только два года спустя, осенью 2018-го, застройщик презентовал проект, получивший название «Левада». Почти две сотни тысяч квадратных метров жилья, многофункциональный комплекс, школа, детские сады — и это только первая очередь. Пока до социальной инфраструктуры дело не дошло, но вот первый дом формирующегося квартала уже практически готов. Вместе с компанией «Эво Лэнд» Onliner оценил квартиру в симпатичной девятиэтажке. Причем квартиру с полной отделкой — до этой осени клиенты «Айрона» ничего подобного не видали.





«Заскакивали в последний вагон, поэтому оставались только квартиры с отделкой»

— Поисками подходящей квартиры занялись этой весной, — рассказывает Татьяна. — Сразу определились, что лучше заплатим больше, но будем жить в приятном месте и из окон смотреть не на типовые дома. Сначала изучали «Леваду», а потом как-то переключились на «Фарфоровый».

За весну ничего не решили, летом было не до того, и квартирный вопрос отошел на второй план. А осенью снова к нему вернулись. Помимо этих двух проектов, ничего интересного не появилось, поэтому надо было решаться. Свою роль во многом сыграло то, что «Фарфоровому» строиться еще год как минимум. Да и место тут лучше. Я как-то приехала к реке на закате и поразилась: птицы поют, лягушки квакают, деревья огромные. Ощущение, будто ты в Ялте или Гурзуфе. А самое главное, речку никуда не денут, дом на ее месте не возведут — это уже точно. Так и стало понятно, что остаемся здесь.



















Заскакивали мы, что называется, в последний вагон — договор заключили только в конце сентября. И очень повезло, что еще была квартира на девятом этаже. Мы принципиально хотели последний, чтобы над головой никто не топал и не скакал. Есть опасения насчет того, что техэтажа в доме нет, но вроде же технологии шагнули вперед.



В ЖК реализовали подземную систему хранения мусора. Пока это первый и единственный двор в Минске с таким ноу-хау. Принцип работы простой: металлический «ящичек» открывается нажатием ноги на педаль — руками трогать ничего не надо. Внизу же, под землей стоят самые обычные контейнеры, с которыми работают все наши вывозящие мусор организации. По специальному сигналу платформа с контейнерами поднимается и выкатывается человеком к краю тротуара перед приездом мусоровоза





В квартире, которую купила минчанка, 78 «квадратов». Просторная кухня-гостиная «перетекает» в две спальни — по 12 с половиной и почти 16 метров. Абсолютно все помещения отремонтированы. Квадратный метр, готовый для жизни, обошелся в $1550 по курсу (без отделки такая планировка отдавалась за $1350 в эквиваленте). Все, что надо новым жильцам, — расставить мебель.





— Не то чтобы мы принципиально хотели жилье с отделкой. Скорее так получилось и совпало. Но я не сильно переживала: за плечами имелся ужасный опыт ремонта. В офисе застройщика же нам показали рендеры, как будет выглядеть квартира: все светлое, в том числе плитка в санузле, как я и хотела. Назвали производителей и коллекции, я погуглила, понравилось. Поэтому не было смысла не соглашаться.

Ремонт довольно нейтральный, и, честно говоря, мне вообще ничего не хочется переделывать. Оживить интерьер можно разными деталями, что несложно и недорого. Правда, пока мебели нет, кажется, что квартира маленькая. Но, наверное, все станет на свои места, когда перевезем и закажем необходимое, — рассуждает девушка.













Примечательно, что в новом доме сразу два крайних подъезда сдаются только с квартирами с ремонтом — так, чтобы после заселения одних, другим не пришлось слушать бесконечное сверление. Вариантов отделки, помимо той, что в квартире у Татьяны, несколько. Застройщик также обещает «открыть» для всех желающих демонстрационные квартиры, где все материалы от пола до потолка можно потрогать своими руками.



















В подвале предусмотрены кладовки, в стоимость жилья они не входили и докупались желающими отдельно. Также в подвале бесплатно можно «парковать» коляски и велосипеды — для этого выделено помещение.









Кто делает ремонт лучше — застройщик или своя бригада?

Предварительная приемка квартиры прошла примерно месяц назад. Мы попали уже на основную. Выясним, что переделали мастера, а что так и осталось нетронутым.

























В глаза сразу же бросается более темная полоска обоев в той части «трешки», где будет стоять кухонная мебель. Ощущение, что ее переклеивали в тот же день — до визита хозяйки; полотно даже влажное на ощупь, а потому отличается по цвету. Когда обои высохнут, все должно «сбалансироваться».





Не уходя из кухни, замечаем инженерные просчеты. Радиатор, который должен согревать воздух от двери на лоджию, расположен так, что из-за него стандартная мебель глубиной 60 см не сможет полноценно открываться — будь то выкатные или распашные шкафы. В идеале перед дверью должен был бы располагаться внутрипольный конвектор, тогда бы таких вопросов не возникло. В нашем же случае хозяйке, видимо, придется мудрить что-то с дорогими дизайнерскими радиаторами, которые вытянуты в «струнку», а не имеют форму квадрата.





Слева по курсу тоже проблема: ревизионный люк для канализацинной трубы — вещь, безусловно, важная и нужная. Но расположен он на высоте 86 см. При этом стандартная высота столешницы 89—90 см. Как совместить люк и мебель, не потеряв функционал того и другого — еще один вопрос, который заставит новоселов поломать голову.







— Небольшие огрехи есть: к нашему повторному визиту мастера не переделали откосы — никаких наплывов и бугров быть не должно. Они видны невооруженным глазом. А при нормальном освещении, когда сюда начнет бить солнце, каждая «морщина» и «складка» будет четко просматриваться.











Также мне не нравится, как выполнена ниша для штор, здесь примерно те же самые замечания, что и по откосам. За день-два это все можно исправить — так, что никто не найдет и не вспомнит те самые места, — показывает нюансы Александр Скок.

Еще в прошлый раз Татьяна заметила на лоджии пятно — с крыши затекала вода. Девушку этот момент очень волновал. Но к повторному визиту пятно вроде как подсохло, а вот след от него остался. Так что лоджию надо перекрасить.





Также на лоджии необходимо заменить три стеклопакета — окалина никуда не денется и будет мозолить глаза. Еще два стеклопакета в жилых комнатах попались с браком, их тоже надо поменять на нормальные. В остальном с окнами все в порядке. Указанные ранее замятые резинки и разъехавшиеся штапики рабочие поправили.







— В прошлый раз у нас было много вопросов по обоям. Например, встречалась рваная линия примыкания полотен к гипсокартонному коробу и натяжному потолку. В какой-то части квартиры они могли не доходить до потолка, в другой — заходить на него. В этот раз все исправлено. Приятно посмотреть — линия ровная, четкая.

Есть вопросы и по подготовке стен к поклейке обоев. Где-то шпатлевка отошла, где-то попался мусор. Переклеивать все полосу из-за этого, наверное, не самое разумное решение. Еще под обоями можно найти заклеенную распределительную коробку. Вроде бы время двигается и можно было ее разместить под натяжным потолком, но она здесь, — отмечает Александр.









Ламинат в квартире лежит хороший и хорошо: не скрипит, не поднимается домиком и на вид качественный. Помнится, в «Новой Боровой» мы принимали квартиру с ремонтом, где края каждой плашки были приподняты — эдакий пол с волной. Тут же все красиво.

— Розетки находятся там, где нужно. Выключателей за дверями нет. Предусмотрена конструкция для монтажа вытяжки — этого мы не видели ни в одном проекте с ремонтом. Также сделана вся разводка под бытовую технику в санузлах. И даже для подключения бойлера выведены трубы.





Обои далеко не самые дешевые, ламинат — тоже. То есть ремонт сделан не так, что год-полтора пожить и потом все переделывать. Вполне достойно и приятно глазу. Понятно, что идеально не будет: это другой уровень ремонта, потоковый. И он сделан хорошо. Думаю, этой квартире можно поставить баллов восемь — огрехи есть, но с учетом того, что это делает застройщик, а не бригада под контролем хозяина, — результат очень положительный, — заключает специалист «Эво Лэнд».









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