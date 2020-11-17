Apple точно поняла: размер — не главное. Обзор крохи iPhone 12 mini

Источник материала: Onliner

В 2014 году Apple представила iPhone 6. В этом поколении впервые появилась модификация с увеличенной диагональю: если в обычной «шестерке» было 4,7 дюйма, то еще имелась версия Plus с экраном на 5,5 дюйма. И понадобилось всего шесть лет, чтобы размер дисплея Plus почти сравнялся с диагональю модели mini — осознаешь это не сразу, но тем не менее. Что еще важнее, iPhone 12 mini кажется наиболее интересной покупкой среди моделей актуальной линейки Apple, потому что именно эта версия вызывает приятную ностальгию по временам, когда не нужно было думать, куда положить смартфон и как дотянуться до верхней грани экрана, не перекладывая девайс в руке.

Меньше, но не хуже

Весной казалось, что Apple забросила аппараты с маленькими по нынешним меркам диагоналями. Мол, если iPhone 11 кажется большим, так и быть, держите iPhone SE второго поколения — с древним экраном и толстенными рамками, без Face ID и OLED, зато за $400. А если хотите стандартные фишки Apple последних лет, тогда минимум 5,8-дюймовый iPhone X либо новее. Диагональ, в принципе, еще терпимая, но все же это не компактные смартфоны вроде iPhone 5, которыми по-настоящему удобно управлять одной рукой.





Однако Apple увидела свободную нишу: по сути, компактных смартфонов от топовых брендов сейчас на рынке и нет. Причем у 5,4-дюймовой крохи все как у взрослых: мощнейший чип A14 Bionic с шестью ядрами, 4 ГБ оперативной памяти, экран с технологией OLED (включая адаптивный баланс белого True Tone), прочное стекло Ceramic Shield, беспроводная зарядка и поддержка «шайбы» MagSafe с доступом к подходящим аксессуарам типа магнитного кошелька, более чем достойная камера, которую аппарат делит с 6,1-дюймовым iPhone 12.



Кроме черного цвета, доступны также белый, красный, синий и салатовый

Впечатления

Если взять в руки iPhone 12 mini после iPhone 12 Pro Max , ощущения будут очень смешанными. Смотришь на спецификации — ну да, заявлено 5,4 дюйма (2340×1080, плотность — 476 точек на дюйм). Переводишь глаза на девайс — и это вот оно? При первом взгляде смартфон кажется игрушечным, несерьезным и не особо соответствующим цене: все-таки психологически проще отдать $700 за что-то побольше и посолиднее. Наверное, такой же диссонанс возникает у людей при виде ценника на новый Smart в автосалоне.



iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

Но когда начинаешь работать с iPhone 12 mini, понимаешь, насколько неудобны все остальные смартфоны. Да, пусть с большой диагональю приятнее смотреть YouTube или, простите, TikTok, читать новости, пролистывать изображения. Но все остальное время «лопаты» вызывают сплошной дискомфорт из-за своего веса и размеров.

А mini словно возвращает в начало прошлого десятилетия, когда только появился iPhone 5. Это необычно и при этом безумно удобно. Отдельное спасибо Apple за прямые грани. Когда смартфон без проблем помещается в руке, они работают как положено и помогают смартфону лучше лежать в ладони. А при крупных диагоналях уместнее закругленные края — они, во-первых, визуально делают смартфон тоньше, во-вторых, не впиваются в руку. Поэтому, субъективно, прямые грани не очень-то подходят iPhone 12 Pro Max.





Модель mini обеспечивает полный доступ к любой области экрана без необходимости менять хват или опускать верхнюю область изображения к нижней части. Можно легко дотянуться до любого «уха» по обеим сторонам от «моноброви». Кстати, из-за малой ширины смартфона эта самая «монобровь» выглядит неестественно большой: просто боковые части оказываются очень уж маленькими, и создается впечатление, что блок с Face ID и динамиком «съел» все пространство.

Работать с iPhone 12 mini непривычно, если прикипел к «лопатам». Это исключительно вопрос адаптации: после обычного iPhone с 5,8 дюйма или Max элементы интерфейса кажутся крошечными, шрифты — мелковатыми, а при просмотре фотографий порой хочется их увеличить. Здесь хоть и 5,4 дюйма, но хитрость кроется в соотношении сторон: дисплей кажется меньше, потому как он довольно узкий и в то же время высокий.











В плане использования mini для повседневных дел проблем не возникло, за исключением клавиатуры. После огромных клавиш в Max, по которым можно клацать, почти не глядя на экран, интуитивно чувствуя раскладку, попадать по маленьким кнопкам было сложновато — сперва проскакивали ложные касания. Но надо учитывать, что предиктивный ввод помогает улучшить ситуацию, да и в целом к новой диагонали привыкаешь быстро. Просто надо чуть точнее касаться кнопок, особенно если держать телефон одной рукой и печатать большим пальцем. Если положить аппарат на стол и вводить текст указательным пальцем, будет попроще.

Железо

В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 550 тыс. баллов — это на 11 тыс. меньше по сравнению с 6,1-дюймовым iPhone 12 и на 23 тыс. меньше относительно iPhone 12 Pro, не говоря уже об iPhone 12 Pro Max, который взял 602 тыс. баллов.

Во время теста mini здорово нагрелся, причем не только в районе камеры, где как раз и находится чип, но и по всему корпусу. Крамолы здесь нет: iPhone, как и 99% всех смартфонов (за исключением Red Magic 5G), лишен активной системы охлаждения. Это значит, что тепло отводится от чипа на корпус, и если он маленький, то и площадь нагрева получается крупной. Для сравнения: здоровенный iPhone 12 Pro Max в таком же тесте нагрелся едва заметно и лишь в той области, где расположен A14. Также стоит учитывать, что рамка в iPhone 12 и 12 mini алюминиевая, а не стальная, как у Pro-версий, — у разных металлов отличается проводимость тепла.



Слева направо: iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone XS Max и iPhone 12 Pro Max. Хорошо видно, насколько меньше информации помещается на дисплее mini относительно Max. Но это, в принципе, было ожидаемо

Серьезные опасения вызывала батарея: из-за маленького корпуса разместить аккумулятор большой емкости нереально. Здесь она составляет 2227 мА·ч. Мало? Смотря с чем сравнивать. В iPhone SE 2020 года, например, и вовсе 1821 мА·ч, а в iPhone 12 — 2815 мА·ч. Apple уже давно потихоньку уменьшает емкость аккумулятора с каждым поколением, компенсируя это переходом на более энергоэффективные чипы и адаптируя iOS. План купертинцев работает: какого-то явного снижения времени автономности нет, а прошлогодняя линейка iPhone 11 и вовсе здорово умерила аппетиты в плане энергии по сравнению с iPhone XS и XR.

Модель iPhone 12 mini пробыла у нас недостаточно времени, чтобы делать серьезные выводы об автономности. Но как минимум на сценарий «с утра до вечера» устройства будет хватать. В среднем, судя по многочисленным тестам зарубежных обозревателей, батарея в mini примерно на 15—20% слабее iPhone 12. Кстати, хоть «малыш» и поддерживает MagSafe, мощность зарядки ограничена 12 Вт против 15 Вт у остальных моделей. Скорее всего, дело не в риске повышенного износа малой батареи, а в банальном маркетинге. По сухим цифрам самая дешевая модель заряжалась бы намного быстрее дорогих флагманов, но топовые аппараты должны быть лучшими во всем.

Камера



Глянцевое стекло невероятно маркое. Увы, придется либо мириться с постоянно заляпанной крышкой, либо прятать красоту в чехол

Камера здесь один в один как у iPhone 12, который только размерами от mini и отличается. То есть у нас два фотосенсора по 12 мегапикселей каждый: обычный широкоугольный и «ультраширик». Снимают они отлично, есть автоматический ночной режим — в общем, все привычно. Примеры:







Максимальное увеличение



iPhone 12 mini



iPhone 12 Pro



iPhone 12 mini



iPhone 12 Pro



iPhone 12 mini



iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini — единственный смартфон от Apple за последние годы, который по-настоящему удивил. Мелькнула даже мысль перейти на него. Причем перейти с iPhone XS Max — настоящей громадины, которая создана для пожирания контента с момента пробуждения и до глубокой ночи. Поверьте, mini после него — та самая свобода, которую не может дать ни один другой смартфон. Да, на нем совсем не так смотрятся ролики или фильмы, не очень удобно писать стандартные письма. Но до чего же приятно положить аппарат в карман (причем в любой!) и не чувствовать вес, на ходу держать его в одной руке и полноценно работать, не закрывать половину своего лица при аудиозвонке — а при нынешней погоде стекло ой какое холодное.





В общем, невероятно здорово, что под занавес 2020 года есть пусть дорогой, но удобный в любой ситуации смартфон. А если так уж не будет хватать диагонали для просмотра видео, базовая версия iPad или iPad mini легко восполнят эту потребность.

9,5 Оценка Onliner Для тех, кто ставит комфорт на первое место. Идеальный смартфон с топовым железом и адекватной диагональю. И это тот самый случай, когда у iPhone на самом деле нет конкурентов. Нравится Идеальные размеры Чип A14, как у флагманов Приличная камера Есть все актуальные фишки iPhone Не нравится Батарея не внушает оптимизма Цена в Беларуси

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