Как выбрать зимние шины? Рекомендации экспертов

Источник материала: Onliner Зима близко... А это значит, что сейчас самое время автомобилистам «переобуться». Правильно выбрать зимнюю шину — хлопотное дельце, есть огромное количество нюансов. Помочь разобраться в них мы попросили опытных специалистов. Наши эксперты — Александр Брылев, директор ООО «ТайрПро» (онлайн-гипермаркет шин и дисков Proshina.by, шинный центр Proshina на Бабушкина, 21), и Артем Касперович, руководитель шинного сервисного центра Tyre Plus.

Скандинавские зимние шины или «европейцы»: что брать?

Александр Брылев:

— Это сложный вопрос, и однозначно ответить трудно. И очень индивидуальный — зависит от предпочтений водителя, кошелька, стиля езды, где и как часто он ездит и многое другое. На самом деле для большинства белорусских водителей подойдет хорошая качественная «еврозима».

Давайте определимся с терминологией.

«Еврозима» (или, как еще называют, «альпийская зима») — зимняя фрикционная шина, предназначенная для центральноевропейского региона. Многие боятся части «евро»: мол, это легкая зима, и держать дорогу она будет хуже зимой. Это не совсем так. Это полноценная зимняя шина со своим набором характеристик. Такая шина, как правило, акцентирована на более широкий диапазон температур от +15 градусов до –15 градусов и на езду по снегу, мокрому талому снегу, мокрому асфальту и просто по асфальту — ведь у нас зимой, согласитесь, это голый асфальт. Она лучше будет держать дорогу на мокром асфальте и, что очень важно для потребителя сейчас, скорее всего, будет более износостойкая по сравнению со скандинавской шиной.





Скандинавская шина — это шина мягкого состава резиновой смеси c бóльшим количеством ламелей в блоке протектора. Еще в народе такую шину называют «липучка» — она изготовлена с применением мягких резиновых смесей с большим содержанием натуральных каучуков и силики. Диапазон оптимальных рабочих температур такой покрышки смещен к морозам — от +5 примерно до –20 градусов. Такая шина меньше деревенеет в мороз, прилипает ко льду и укатанному снегу лучше, чем любая другая за счет большего количества ламелей и мягкой резины, которая не дубеет и остается эластичной даже при –20. Такая шина будет чуть лучше держать дорогу в мороз, но хуже тормозить на сухом и мокром асфальте в теплую погоду.

Примеры хороших липучек

— Традиционно одни из лучших шин для снежных зим производят Nokian — это та фирма, которая самая первая в мире придумала и начала производить зимние шины! И продолжает делать это довольно неплохо. Линейка Nordman RS2 — хит продаж по соотношению цены/качества последних лет. Либо премиальная и дорогая Hakkapeliita R3 — сам езжу на таких шинах и очень доволен! Много липучек производят японцы — Dunlop, Yokohama и Toyo

Пример моделей «еврозимы»

Артем Касперович:

— Конечно, при выборе автошин следует ориентироваться на условия эксплуатации автомобиля. Каждый автомобилист в достаточной мере понимает, где и как он эксплуатирует свое авто. Поэтому, задав некоторые наводящие вопросы, можно подобрать тот продукт, который действительно подойдет. Климат на территории нашей республики сегодня обретает несколько мягкий окрас, хотя январские и февральские морозы зачастую подкидывают массу сюрпризов.

Для водителей, которые передвигаются преимущественно по городу, вполне подойдут шины с «европейским» рисунком протектора. Чищеные дороги, много слякоти, температура окружающей среды не обусловлена низкими показателями на термометре либо вообще сухой асфальт — это отличные условия для приобретения и эксплуатации шин с «европейским характером». «Европейцы», откровенно говоря, не предназначены для эксплуатации в низкотемпературных (в среднем –15 и ниже) режимах. Резиновая смесь становится менее эластичной, и, соответственно, часть характеристик автомобильной шины ухудшается (снижение коэффициента сцепления, к примеру, появление излишнего шума).





Если говорить о «скандинавских» шинах (это шины, предназначенные для эксплуатации в более суровой среде) — заснеженная либо обледенелая дорога, низкие температуры окружающей среды. В «скандинавских» шинах применяется более мягкий состав резиновой смеси, поэтому они не должны дубеть даже при очень низких температурах. Шины с таким рисунком протектора потребитель выбирает несколько чаще, страхуя себя от неожиданных перемен погодных условий. Но стоит понимать, что из-за более мягкой резиновой смеси при околонулевых температурах пропадает «острота» руля и уменьшается износостойкость

Есть ли смысл в шипованных шинах для белорусов?

Александр Брылев:

— Да, есть. Примерно для 5—10% автомобилистов. Кто не уверен в своих водительских навыках. Либо, наоборот, хороший водитель и хочет «подзажечь» в экстраусловиях снега и льда на дороге. Шиповка тут проявит свои лучшие особенности, но только одну или две недели в году. Для безопасности на льду и езды, возможно, кому-то не придется тратиться на дорогостоящий ремонт авто. Лучше всего помогает сохранить контроль над дорогой такая шина в так называемый день жестянщика, когда температура около нуля, гололед. В городе есть особенность — перед перекрестками и пешеходными переходами автомобили раскатывают каток, и это самое опасное. Тут принципиально выручит даже не липучка, а шипованная шина.

В остальное же время года шипы не лучший вариант. Кроме того, что не пустят в Польшу на шипах, некоторые паркинги в Минске ограничивают въезд на шипованной резине, так как разрушается покрытие. Например, на Комаровке. Будет проблема с техосмотром, на стенды не допускается въезд на шипах. И в целом шипы — это хлопотное дельце. Первые 500 км следует ездить очень тихо и прикатать шипы, чтобы они хорошо сели и держались. При езде по асфальту следует избегать торможения в пол и разгонов с пробуксовкой, иначе шипы будут выпадать. Для кого важен акустический комфорт — шипы более шумные, нежели любая другая резина.

Артем Касперович:

— Шипованная шина в нашем регионе имеет низкий спрос по сравнению с нешипованной. Это и неудивительно, так как последняя зима не проявила грозный оскал в виде низких температур и снежных осадков.

Популярные шипованные шины

Какие есть нюансы?

Александр Брылев:

— В последнее время замечена такая тенденция: покупатели стали спокойно покупать шины, сделанные в России. Раньше ключевой фактор был «дайте только не Россию» — и массово отказывались от заказов шин премиальных моделей Nokian, Michelin, Pirelli производства РФ, покупая сербский экономкласс или бренды второй руки, но выпущенные в Германии. Это абсолютно неправильно. Сейчас уже в интернете достаточно отзывов, что шинные производители, локализованные в РФ, делают исключительно качественный продукт, не хуже Германии или США. Люди это наконец-то поняли! Ведь, согласитесь, в Германии на заводе стоят у станка не коренные немцы, а приезжие турки. Производство автоматизировано, компоненты едины, а оборудование даже новее старых европейских заводов.





Наш совет как профессионалов — ориентироваться при выборе модели на тип зимней шины, более подходящей именно вам («еврозима», липучка или шипы), на ценовую категорию и на особенности конкретной модели, которую хотите покупать, обращаться за консультацией к профессионалам. На тесты и отзывы стоит смотреть осторожно: в отзывах нечестные производители часто пишут негатив друг на друга. А тесты путем манипуляции с критериями оценок продвигают нужных производителей.

Артем Касперович:

— Да, в Польше просто не пропустят автомобиль через границу, если на нем установлена шипованная шина (законодательство, экология). Да и постоянный шум «цокающих» колес не приносит никакого комфорта, особенно если говорить о затяжных маршрутах.

Тем не менее, если владелец проживает, работает в местах, куда не добираются снегоуборочные машины, есть много льда на дорожном полотне, этот вариант может оказаться спасительным. А еще в этом сезоне цены шипованных шин в сравнении с нешипованными в некоторых типоразмерах могут оказаться более демократичными.

Насколько важна дата производства шин?

Александр Брылев:

— Это, безусловно, важный вопрос. Резина стареет со временем. Выскажу непопулярное мнение среди продавцов шин, которые говорят, что это совсем ни на что не влияет.

Это вопрос более важен для некоторых спортивных или премиальных скоростных автомобилей, мотоциклетных шин, для дорогостоящих мягких составов и спортивных сликов и полусликов. Но для 95% рядовых шин на массовые автомобили за 2—3 года хранения на складе ничего не произойдет! Разницы вы никакой не заметите.

В Michelin проводили внутренние тесты и доказали, что шины при правильном хранении до трех лет вообще ничем не отличаются по ездовым характеристикам и износу. К нам на шиномонтаж приезжают автомобили, на которых шины и 2011-го, и 2008 года выпуска — и ни трещинки, идеально держат дорогу.

Специалисты Pirelli в среднем подсчитали, что шина теряет не более 5% своих свойств за 1 год при хранении на складе — ароматические масла и каучуки немного подсыхают, но, опять же, не настолько это критично, как в последнее время многие думают и сильно преувеличивают значение этого фактора.

Если резина этого года или прошлого — вообще без разницы, если на нее есть гарантия.

Тем более точно не стоит выбирать одной недели выпуска. Если шина старше 3 лет, то она тоже качественная, но, вероятно, должна стоить чуть дешевле.

Артем Касперович:

— Дата производства автошины, пожалуй, один из самых популярных вопросов потенциальных покупателей. Например, исследования компании Michelin показывают отсутствие существенной разницы в характеристиках недавно произведенной шины и шины, которую произвели три года назад (исследования проведены Корейским центром защиты потребителей и АДАК, Германской автомобильной организацией).

Компания Michelin подчеркивает, что важна не дата изготовления шин, а дата установки шин на автомобиль и условия их хранения. Именно с этого момента шина подвергается реальным нагрузкам. Когда шина хранится в верном положении и рекомендуемых условиях, она не теряет свои оригинальные сбалансированные технические характеристики как минимум в течение 5 лет с даты производства шины.





Где найти такую информацию?

Александр Брылев:

— DOT-маркировка: в овале 8 букв и 4 цифры в конце. Например, «5219» означает 52-я неделя, 19-й год выпуска.

Артем Касперович:

— Четкое описание данного вопроса тяжело найти в официальных источниках. Однако Michelin определяет этот срок как 10 лет при условии правильного хранения.

Какие наблюдаются тренды в производстве шин?

Александр Брылев:

— В Беларуси люди активнее покупают всесезонные шины. Всесезонки стали качественнее, и раньше это вообще была экзотика. Сейчас люди экономят, и доля этого сегмента растет. Хотя мы все равно рекомендуем иметь два комплекта шин — на зиму и на лето.

Тренды: в основном шины становятся уже и выше профилем. Обусловлено экологией, топливной экономичностью. Раньше делали более широкие шины, которые требовали больше топлива, были тяжелее.

Популярные всесезонные шины

Артем Касперович:

— Тренды в производстве шин идут за автомобильными трендами. Самая актуальная тема на сегодня — электромобили. Соответственно, бóльшая часть концептов создается именно с упором на электротранспорт (ресурс, снижение коэффициентов сопротивления качению). Затем идут шины с заменяемыми рисунками протектора. На сегодняшний день активно появляются в продаже шины с датчиками, чипами, которые отправляют информацию в приложение на смартфоне.

Что из новых технологий используется в шинах?

Александр Брылев:

— Новые технологии — это в основном реклама и маркетинг. Все актуальные технологии уже не первый год работают. Это и «Ранфлет» — самонесущая шина, способная ехать без давления. Это и SEAL-технология — шина со специальной смолой внутри, которая сама затягивает проколы. По зиме — это трехмерные самоблокирующиеся ламели, дающие хорошую управляемость.

Артем Касперович:

— Индустрия не стоит на месте. Чтобы повысить конкурентоспособность на рынке сбыта, большинство производителей стараются выпускать новинки, конкурируя между собой в проводимых тестах. К примеру, обновленный состав резиновой смеси — это улучшение сцепных свойств, износостойкости, а новый дизайн рисунка протектора — повышение стойкости к аквапланированию и многих других ключевых показателей шины.





Общая рекомендация экспертов

Выбирайте шины под себя, под свои потребности, под климат региона использования, под свою манеру вождения. Регулярно проверяйте техническое состояние вашего автомобиля. Одно из самых важных правил — вовремя адаптировать стиль вождения. Какая бы шина ни была, самый важный фактор безопасности — это сам водитель.