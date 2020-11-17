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Белорусов не ждут в Европе, несмотря на приглашения стран Балтии ― эксперт
17.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
У белорусов, за последние три месяца переехавших в Латвию на фоне протестных событий в родной стране, вполне закономерно возникают проблемы с устройством на работу и обеспечением минимально комфортных условий для проживания, считает собеседник Sputnik. По данным латвийстких СМИ, на данный момент
"Не скажу, что хорошо знаю Латвию, но бывать там приходилось. Живется там местному населению не лучше, чем в Беларуси, несмотря на их принадлежность к Евросоюзу, и то, что белорусы приехавшие туда, оказались, мягко говоря, в тяжелом положении ― им не дадут разрешения на работу", ― считает Журавлев.
По мнению собеседника Sputnik, работы в Латвии на данный момент "и своим не хватает, и не только потому, что новые (белорусы) приедут, но уже на приехавших ее не хватает", отмечает Журавлев.
"Но они же жили в Беларуси с великой иллюзией о том, что все, что входит в западный мир, живет очень хорошо, и нужно Беларусь поэтому перестроить, и будут они жить как на Западе, и вот они на этот Запад попали, и попав туда, теперь большой ложкой черпают это "хорошо", ― рассуждает собеседник.
По мнению эксперта, сейчас многие пока не понимают того, что "миф о прекрасном Западе ― именно миф, существующий для того, чтобы в него верить, и нынешняя история с белорусами в Латвии помогает хотя бы кому-то из этого мифа вырваться".
"Никто не ждет в богатой Европе ни белорусов, ни русских, ни украинцев, там принимают беженцев с Ближнего Востока опять же по идеологическим соображениям, а мы там никому не нужны , и кормить нас никто не будет", ― уверен Журавлев.
© Photo : ГПК Беларуси
Напомним, на фоне протестов, начавшихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа и продолжающихся на протяжении трех месяцев соседние страны ― Литва, Латвия и Польша ―
*Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции
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