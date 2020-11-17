Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Белорусов не ждут в Европе, несмотря на приглашения стран Балтии ― эксперт

У белорусов, за последние три месяца переехавших в Латвию на фоне протестных событий в родной стране, вполне закономерно возникают проблемы с устройством на работу и обеспечением минимально комфортных условий для проживания, считает собеседник Sputnik. По данным латвийстких СМИ, на данный момент статус беженца в Латвии получил всего 21 белорус.

"Не скажу, что хорошо знаю Латвию, но бывать там приходилось. Живется там местному населению не лучше, чем в Беларуси, несмотря на их принадлежность к Евросоюзу, и то, что белорусы приехавшие туда, оказались, мягко говоря, в тяжелом положении ― им не дадут разрешения на работу", ― считает Журавлев.

По мнению собеседника Sputnik, работы в Латвии на данный момент "и своим не хватает, и не только потому, что новые (белорусы) приедут, но уже на приехавших ее не хватает", отмечает Журавлев.

"Но они же жили в Беларуси с великой иллюзией о том, что все, что входит в западный мир, живет очень хорошо, и нужно Беларусь поэтому перестроить, и будут они жить как на Западе, и вот они на этот Запад попали, и попав туда, теперь большой ложкой черпают это "хорошо", ― рассуждает собеседник.

По мнению эксперта, сейчас многие пока не понимают того, что "миф о прекрасном Западе ― именно миф, существующий для того, чтобы в него верить, и нынешняя история с белорусами в Латвии помогает хотя бы кому-то из этого мифа вырваться".

"Никто не ждет в богатой Европе ни белорусов, ни русских, ни украинцев, там принимают беженцев с Ближнего Востока опять же по идеологическим соображениям, а мы там никому не нужны , и кормить нас никто не будет", ― уверен Журавлев.

Ранее на неделе Александр Лукашенко высказался о белорусах, перебравшихся в Латвию, его заявления прозвучали на встрече с главой ФПБ Михаилом Ордой. По данным Лукашенко, уехавшие из Беларуси граждане сейчас проживают в Латвии "в какой-то резервации за два с половиной доллара в день".

Напомним, на фоне протестов, начавшихся в Беларуси после президентских выборов 9 августа и продолжающихся на протяжении трех месяцев соседние страны ― Литва, Латвия и Польша ― упростили въезд в свои страны и пообещали поддержку и трудоустройство переезжающим из Беларуси гражданам. Также Литва и Латвия заявили о заинтересованности в переводе на свои рынки белорусских компаний, в особенности из IT-сектора, а Украина приняла ряд правовых мер, которые должны упростить релокацию для белорусских айтишников.

*Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции

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