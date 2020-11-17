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Гололед и осадки: точный прогноз погоды на вторник

17.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Мокрый снег, дождь и туман ожидаются на большей части территории республики во вторник, такой прогноз сделали синоптики.

© CC0 / Pixabay/Alex_Aminokis
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Так же, как и накануне, будет преобладать облачная погода.

Местами ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит -2..+4°C, по юго-западу будет теплее - от +5 до +10°C.

Облачная погода будет и в столице. По прогнозами Гидромета, минчанам стоит ждать мокрый снег и дождь – вероятность осадков составляет 80-90%. Местами по городу возможен гололед, на отдельных участках – гололедица.

Ветер юго-восточный, южный от умеренного до порывистого. Температура воздуха в течение дня может колебаться от 0 до -2°C.

Традиционная для этого месяца погода установилась на территории страны на минувшей неделе - ранее синоптики прогнозировали, что ноябрь будет более теплым, нежели обычно.

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Теги: Минск
 
 
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Ожидать хорошей погоды жителям Беларуси пока не стоит - прогнозируется традиционная для этого времени года температура и осадки.
 
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