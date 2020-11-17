|
Гололед и осадки: точный прогноз погоды на вторник
17.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Мокрый снег, дождь и туман ожидаются на большей части территории республики во вторник, такой прогноз сделали синоптики.
©
Так же, как и накануне, будет преобладать облачная погода.
Местами ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит -2..+4°C, по юго-западу будет теплее - от +5 до +10°C.
Облачная погода будет и в столице. По прогнозами Гидромета, минчанам стоит ждать мокрый снег и дождь – вероятность осадков составляет 80-90%. Местами по городу возможен гололед, на отдельных участках – гололедица.
Ветер юго-восточный, южный от умеренного до порывистого. Температура воздуха в течение дня может колебаться от 0 до -2°C.
Традиционная для этого месяца погода установилась на территории страны на минувшей неделе - ранее синоптики
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидать хорошей погоды жителям Беларуси пока не стоит - прогнозируется традиционная для этого времени года температура и осадки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)