До 330 км на одной зарядке: вэн Toyota Proace Vesro обрел электропривод

Источник материала: Tut.by

Вслед за родственными микроавтобусами Citroen e-SpaceTourer и Peugeot e-Traveller электрическая модификация появилась и у модели Toyota Proace Verso.





Электрический вэн Toyota будет доступен с тремя вариантами длины кузова (от 46 м до 5,3 м), а общее количество посадочных мест в салоне — от пяти до девяти. Объем грузового отсека у Proace Verso Electric варьируется от 280 л до 1060 л. Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, — одна тонна.





По технике Proace Verso Electric в точности повторяет соплатформенные электромобили французских марок — электромотор развивает 136 л. с. и 260 Нм крутящего момента, позволяя минивэну набирать 130 км/ч «максималки» (ограничена электроникой). Запас хода в цикле WLTP зависит от емкости батареи, а их два варианта — на 50 кВт·ч и 75 кВт·ч. В первом случае электровэн на одной зарядке сможет проехать 230 км, во втором — на 100 км больше.





В «базе» Proace Verso Electric комплектуется однофазным зарядным устройством на 7,4 кВт, а в качестве опции — трехфазным на 11,3 кВт. Зарядка батареи емкостью 50 кВт·ч от терминала мощностью 100 кВт длится около 30 минут, а в случае с более емким аккумулятором — 45 минут.









Стандартное оснащение новинки включает сиденья с подогревом, мультимедиасистему с 7-дюймовым экраном и возможностью интеграции со смартфоном, систему бесключевого доступа и комплекс электронных ассистентов Safety Sense (круиз-контроль, функция экстренного торможения, распознавание дорожных знаков и автомат переключения с дальнего света на ближний).





В Европе прием заказов на Proace Verso Electric начнется уже в текущем месяце, но первые покупатели получат машины не раньше марта следующего года.