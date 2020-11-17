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Теперь официально. Huawei продает бренд смартфонов Honor
Источник материала: Tut.by
Китайская корпорация Huawei полностью продает свой бренд по производству смартфонов Honor. Об этом сообщает
«Потребительский бизнес Huawei в последнее время находится под огромным давлением. <…> Эта сделка поможет продавцам и поставщикам Honor пережить трудное время», — пояснила корпорация.
Покупателем выступает объединение из более чем 30 агентов и дилеров, которые создали новую компанию Shenzhen Zhixin New Information Technology. Сумма сделки не раскрывается. Ранее источники Reuters говорили, что Huawei планирует продать все активы Honor за 15,14 млрд долларов.
После завершения продажи Huawei не будет владеть акциями и участвовать в управлении Honor.
Как указала Huawei, ее бизнесу мешало развиваться «постоянное отсутствие технических элементов», необходимых для производства телефонов.
Источник Reuters указал, что отделение Honor от Huawei поможет первой избежать санкций США, которые считают китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности.
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Как указала Huawei, ее бизнесу мешало развиваться «постоянное отсутствие технических элементов», необходимых для производства телефонов.
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