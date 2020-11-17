«Может, так и надо?». Давайте перестанем воспитывать из наших детей «терпил»

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

Один из самых распространенных вопросов, который звучит в публичном пространстве последние три месяца: как это может быть правдой? Как можно дойти до такой точки насилия и абсурда? И как все это можно терпеть, делая вид, что ничего не происходит или происходит что-то, что можно оправдать?

Мой приятель написал у себя на странице пост о школе, в которой он учился. И о том, что унижение и подавление, кажется, и было основным предметом, который прочно усваивался там за 11 лет. В случае, если не повезло получить от этого прививку критического мышления, уважения к собственной личности, опыта существования в мире, где ты чего-то стоишь, где твои идеи ценны и важны, и твоя задача — не подчиняться, унижаться и терпеть, а раскрыть свой потенциал и не стесняться себя. И увидеть, что унижение — это ненормально. Что точка зрения важна. Что за ценности можно и нужно бороться. Прежде всего, за свою собственную ценность.

Я не хочу говорить ничего плохого о поколении наших родителей: им было по-настоящему тяжело и вопрос выживания стоял острее, чем вопрос психологического комфорта. Эмоции отметались или замораживались где-то глубоко внутри: на них не было сил, смелости, понимания, что с ними делать вообще. Ключ на шее, вовремя сделанные уроки, самостоятельно разогретый суп. Но мы-то уже не они. У нас есть ресурсы, информация, запросы, в конце концов, свободное время на то, чтобы попытаться понять, как вырастить наших детей так, чтобы они точно знали: с ними так нельзя.

Ребенок не следует правилам, он повторяет за взрослыми

Задача родителя в отношении ребенка, и он эту задачу решит, хочется ему или нет, — социализация. В повседневной рутине мы своим примером показываем ему, что это за мир вообще, в который мы его привели, и как в этом мире все устроено. Это может быть мир из сплошных «нельзя», опасностей и ограничений. Может быть мир, в котором нормально выражать свою агрессию кулаком, в которой прав тот, на чьей стороне сила. А может быть мир, в котором ребенок — уже личность, его слова чего-то стоят, потому что ценен голос каждого человека.



Stavrialena Gontzou, unsplash.com

Людмила Петрановская в одной из своих лекций дала, как мне кажется, универсальный совет, чему действительно нужно учить современных детей. Прежде всего — контакту с собой. Что ребенку важно, нужно, что за чувства он испытывает по тому или иному поводу, как он справляется с этими чувствами. Именно этот контакт с самим собой дает силу не стать объектом манипуляций, возможность развить критическое мышление и систему ценностей, на которые ребенок в будущем будет опираться.

И второе — ценности, система жизненных смыслов. Что важно, что значимо, на что я сам могу опираться в принятии решений, не слушая, что говорят или думают об этом другие. Чего я хочу от жизни, что я хочу с ней и в ней сделать.

Совет отличный, но есть огромное «но». Мы-то сами как в этом смысле? В контакте с собой? Сформировали к своим 30+ годам систему жизненных смыслов, которые дают нам устойчивость?

Давайте проведем простой тест. Вам сейчас удобно? В той позе, в которой вы читаете этот текст? Попробуйте просканировать ощущения в шее, потом в плечах, спине, тазу. Удобно ли вашим рукам и ногам? Не хочется сменить позу? Выпрямиться? Встряхнуться? Чего вам хочется прямо сейчас? Может быть, встать и пройтись? В туалет? Или выпить воды? Или выключить, наконец, телефон и лечь поспать? Могу спорить, вы сменили позу, ощутили где-то в теле напряжение, возможно, поняли, что чего-то хотите. Это и есть пример контакта с телом, очень простой и невероятно сложный одновременно.

Кажется, невозможно постоянно находиться в состоянии такого постоянного чек-апа. Разумеется, это может очень быстро вымотать просто потому, что состояние внимания к самому себе не является нашим автоматизмом. «Не время об этом думать», «сейчас не до этого», «нужно потерпеть», «это неважно» и, мое любимое, «отоспимся на том свете». И это всего лишь базовый уровень телесного комфорта, всего лишь вопрос о том, чтобы не терпеть боль в затекшей шее и сходить уже, наконец-то, в туалет. А ведь эмоционально-психологический уровень значительно сложнее.

Попробуйте ответить на вопрос: что вы чувствуете сейчас? «Да ничего такого», «все нормально». Мы привыкли «проскакивать» свои эмоциональные реакции, потому что в свое время не получили помощи от родителей в том, как с ними обходиться. Не научились жить в контакте с собой, понимать, что и почему сейчас чувствуем, и как нам с этим со всем поступать.



Marcus Wallis, unsplash.com

Мы очень настроены не на контакт с собой, а на оценку. И примерно так же разговариваем с детьми. «Ты плохо себя ведешь», «не ори», «не балуйся», «нельзя так себя вести», «займись делом». И никогда не приглашаем ребенка обратить внимание на него самого. Называнием его эмоций, своих эмоций, проговариванием того, что сейчас происходит и демонстрацией, что с любыми эмоциями можно справиться, даже с очень бурными. Что они не разрушают взрослого, а значит, взрослый сможет помочь ребенку справиться с ними и пойти дальше.

Следующая важная вещь, которую ребенок усваивает в семье: как и почему вы делаете тот или иной выбор. И тут не помешало бы говорить с ребенком, почему вы выбрали жить с его отцом/матерью (не потому, что мама хорошо варит суп, а папа зарабатывает деньги, а потому что он/она классный, я люблю, как он поет в душе, как смеется и обнимает меня, как поддерживает в сложных ситуациях); почему вы выбрали свою работу, что вам в ней нравится (а не только, как вас задолбал начальник и когда уже повышение зарплаты); почему вы выбираете общение со своими друзьями. На какие ценности вы опираетесь, делая свои жизненные выборы и выборы, которые вы совершаете за ребенка.

И, возвращаясь к тому, с чего мы начинали — социализация. Мы не можем без отношений, и правила построения отношений ребенок тоже берет из семьи. Как с ним и с другими можно и нельзя обращаться, как решать конфликты, как преодолевать кризисы и идти дальше. Что такое и как важны любовь, поддержка, надежность, принятие, утешение. И отлично, если ребенок просто видит это и усваивает как модель отношений в семье, а если нам удается еще и поговорить с ним об отношениях — это дает ему очень много для его будущей самостоятельной жизни.



Charlein Gracia, unsplash.com

Я не верю, что прочтя пару страниц текста или даже проведя несколько лет у психотерапевта, можно как по мановению волшебной палочки стать другим человеком, но верю, что можно задуматься и стать чуть лучше — чтобы дать своему ребенку чуть больше. Помочь нашим мальчикам и девочкам стать тонкими, чувствующими, эмоционально развитыми. Сделать прививку собственной ценности и целостности, чтобы они замечали попытки унизить и обесценить еще на подлете и сразу точно знали: с ними так нельзя. Никому. И чтобы в этом они не были похожими на нас: не терпели, многие годы думая, что, может, так и надо.