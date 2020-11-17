Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с июня 2018 года

Источник материала: АФН

Народный банк Китая (Центробанк) укрепил во вторник курс юаня на 286 базисных пунктов - до 6,5762 за доллар.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 27 июня 2018 года, передает ТАСС.

Нынешнее укрепление курса длится второй рабочий день подряд. Как отмечает во вторник финансовое издание «Сина цайцзин», в среднесрочной перспективе тенденция укрепления китайской валюты по отношению к доллару сохранится. Издание также отмечает, что, согласно ожиданиям экспертов, юань будет стремиться к отметке 6,0 за доллар.

На фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 за доллар. Однако после этого юань начал укрепляться по отношению к американской валюте.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США. 8 августа прошлого года он преодолел психологическую отметку семь единиц за доллар. Однако в конце 2019 года (по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки) юань вновь начал укрепляться к доллару, а по итогам года снижение его курса составило около 1,9%.