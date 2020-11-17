Белорусская фристайлистка продала золотую медаль ради помощи жертвам режима Лукашенко

Источник материала: АФН

Белорусская фристайлистка Александра Романовская продала золотая медаль, которую Александра завоевала на зимней Универсиаде в 2019 году.

Медаль была выставлена на благотворительный аукцион в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности и продана за 15 тысяч долларов.

Напомним, фристайлистка Александра Романовская, признанная лучшей̆ спортсменкой̆ Беларуси 2019 года, была уволена из национальной̆ команды за свою гражданскую позицию и за подпись под Открытым обращением спортсменов.