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Белорусская фристайлистка продала золотую медаль ради помощи жертвам режима Лукашенко
Источник материала: АФН
Белорусская фристайлистка Александра Романовская продала золотая медаль, которую Александра завоевала на зимней Универсиаде в 2019 году.
Медаль была выставлена на благотворительный аукцион в поддержку Белорусского фонда спортивной солидарности и продана за 15 тысяч долларов.
Напомним, фристайлистка Александра Романовская, признанная лучшей̆ спортсменкой̆ Беларуси 2019 года, была уволена из национальной̆ команды за свою гражданскую позицию и за подпись под Открытым обращением спортсменов.
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Белорусская фристайлистка Александра Романовская продала золотая медаль, которую Александра завоевала на зимней Универсиаде в 2019 году.
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