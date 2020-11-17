Литва отказалась утвердить измененную из-за ввода БелАЭС методику торговли электроэнергией

Источник материала: АФН

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ), регулятор рынка электроэнергии Литвы, официально сообщил, что не будет утверждать методику торговли электроэнергией стран Балтии с третьими странами, которую должны были начать использовать после запуска Белорусской АЭС (БелАЭС).

По мнению ГСРЭ, новая методика не преграждает путь для торговли белорусской электроэнергией, и такая торговля по-прежнему может осуществляться с использованием энергоинфраструктуры Литвы, передает Интерфакс .

ГСРЭ предлагает прописать в методике, что коммерческие мощности Латвии и России (по новой методике энергия в Прибалтику должна поступать через границу Латвии и России) должны резервироваться для торговой сессии на следующие сутки при оценке фактических физических потоков на этой перемычке. Кроме того, должна быть внедрена эффективная система сертификатов происхождения электроэнергии.

Методику, которую ранее согласовали операторы систем электропередач и министры энергетики трех стран Прибалтики, уже применяют Латвия и Эстония после утверждения регуляторами этих стран.

Литва 3 ноября, после запуска БелАЭС, прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью, хотя соединяющие страны сети до сих пор физически передают энергопотоки. При этом Латвия 5 ноября начала торговать электроэнергией с Россией, что Вильнюс счел нарушением трехстороннего соглашения между странами Балтии.

В рамках бойкота электроэнергии с БелАЭС три страны Балтии договорились принять новую методику торговли электроэнергии с третьими странами, согласно которой поставки будут осуществляться через перемычку границе Латвии и России, тогда как до 3 ноября они осуществлялись через перемычку Беларусь-Литва. При этом литовская сторона считает, что новая методика должна вступить в силу только после ее утверждения регуляторами всех трех стран Балтии, а до этого действует методика 2018 года. Согласно последней, в рамках режима бойкота электроэнергии с БелАЭС все три прибалтийских страны должны прекратить торговлю электроэнергией с Россией (за исключением Калининградской области) и с Беларусью.

В Литве новая методика вызвала большие дискуссии.