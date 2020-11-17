Тихановская предлагает от протестов перейти к экономическому давлению

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская в своем обращении к белорусам по случаю 100 дня протеста предлагает сторонникам перемен переходить от протестов к экономическому давлению на режим Лукашенко, расследованию насилия и преступлений и точечным ударам по вертикали.

«Невозможно так долго противостоять абсолютному злу, никогда не падая духом. Этот режим укреплялся 26 лет, и единственное, что у него осталось сейчас – это машина насилия. А значит, чем дальше, тем меньше исход протеста зависит от уличных акций, и тем больше – от экономического давления снаружи и изнутри, расследований преступлений и точечных ударов по вертикали власти», - говорится в обращении Тихановской.

«Уже 100 дней мирные безоружные беларусы противостоят преступной группировке, захватившей власть. Это крайне сложное противостояние. И если вам страшно, если вы устали и не чувствуете в себе силы день за днем выходить против вооруженных преступников – это не значит, что протест заглох. Это значит, что режим решил любыми способами не допустить вдохновляющей картины колонн на воскресных маршах. В нынешних условиях героизм – это уже сотый день продолжать свой протест», - констатирует она.

«То, что марши разгоняют, не значит, что протестующих становится меньше. То, что нет стотысячных колонн, не значит, что нас уже не большинство. Никто из нас не начал доверять режиму после тысяч задержанных, сотен избитых и десятка смертей. Мы устали и понесли необратимые потери, но мы уже сделали то, чего нам не удавалось предыдущие 26 лет. И каждый, кто думает, что у нас мало шансов, пусть помнит, что у режима их нет вообще», - подбадривает Светлана протестующих.