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Президент Армении требует созыва правительства согласия

17.11.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости передачи власти правительству национального согласия, которое проведет в стране досрочные парламентские выборы.

Об этом он заявил в понедельник, 16 ноября, в своем видеообращении.

"Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией", - подчеркнул он.

До этого Саркисян подписал указы об отставке министра иностранных дел страны Зограба Мнацаканяна и командующего войсками полиции и врио заместителя начальника полиции Гургена Даллакяна. Сделал он это "по предложению" премьера страны Никола Пашиняна, передает DW.

Политический кризис в Армении начался после подписания 9 ноября Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным заявления о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, согласно которому непризнанный Нагорный Карабах отдает Азербайджану существенную часть своей территории. В Ереване эти новости вызвали протесты против Пашиняна.

 
 
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Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости передачи власти правительству национального согласия, которое проведет в стране досрочные парламентские...
 
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