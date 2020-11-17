ЕАЭС сдвигает на год план формирование общего рынка газа

Источник материала: АФН

Евразийский экономический союз сдвигает на более поздние сроки реализацию пунктов плана формирования общего рынка газа ЕАЭС.

Проект соответствующего решения Совета Евразийской экономической комиссии размешен на сайте ЕАЭС. Его общественное обсуждение продлится до 1 декабря.

Разработку и принятие порядка осуществления биржевых торгов газом предложено перенести с 2020 на 2021 год. Такую же годовую отсрочку предложено дать на разработку единых правил доступа к ГТС, передает Интерфакс.

Пункт плана об "организации системы информационного обмена путем реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общих процессов для обеспечения информационного взаимодействия в рамках общего рынка союза в соответствии с перечнем информации, предоставляемой в процессе взаимодействия уполномоченных органов государств-членов, Комиссии и субъектов общего рынка газа союза в электронной форме" не просто перенесен с 2020 на 2023 год, но и сам по себе поставлен под вопрос. В проекте поправок вместо организации процесса предлагается принять решение о целесообразности организации.

При этом организация обмена технологической информацией между операторами ГТС ЕАЭС сдвигается с 2021 на 2022 год.

Формально первый этап реализации программы построения единого рынка газа продлевается на 2021 год. При этом в него со второго этапа перенесены пункты о разработке механизмов предотвращения реэкспорта газа за пределы ЕАЭС; о неприменении норм газового рынка ЕАЭС к газу из третьих стран; проекта международного договора о формировании общего рынка газа Союза.

С первого на второй этап (его предлагается продлить до конца 2022 года) перенесен пункт об "обеспечении доступности и полноты раскрытия информации о свободных мощностях газотранспортных систем".

Общий рынок газа ЕАЭС должен заработать с 2025 года, но теперь эта дата может быть отодвинута.