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Первые туристы могут отправить в полет на МКС уже через год

17.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока не известно, кто будет управлять космическим кораблем и находиться в составе экипажа в качестве туристов.

Первую группу туристов на российском корабле "Союз" могут отправить в полет на Международную космическую станцию 8 декабря 2021 года, сообщили во вторник РИА Новости.


фото для иллюстрации

Планируется, что туристы пробудут на станции 12 суток и 20 декабря вернутся на Землю. Согласно программе, стартует космический корабль "Союз МС-20" с Байконура. Командиром будет российский космонавт, с ним – еще два туриста.

Информация о капитане космического корабля и именах туристов пока не разглашается.
 
 
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Пока не известно, кто будет управлять космическим кораблем и находиться в составе экипажа в качестве туристов.
 
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