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Первые туристы могут отправить в полет на МКС уже через год
Источник материала: Партизан
Пока не известно, кто будет управлять космическим кораблем и находиться в составе экипажа в качестве туристов.
Первую группу туристов на российском корабле "Союз" могут отправить в полет на Международную космическую станцию 8 декабря 2021 года,
фото для иллюстрации
Планируется, что туристы пробудут на станции 12 суток и 20 декабря вернутся на Землю. Согласно программе, стартует космический корабль "Союз МС-20" с Байконура. Командиром будет российский космонавт, с ним – еще два туриста.
Информация о капитане космического корабля и именах туристов пока не разглашается.
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Пока не известно, кто будет управлять космическим кораблем и находиться в составе экипажа в качестве туристов.
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