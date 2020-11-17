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Азербайджан потребует от Армении компенсацию за сожженные дома

17.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Передача района Азербайджану должна полностью завершиться к 25 ноября

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в городе Джебраил во время поездки в Физулинский и Джебраильский районы, перешедшие под контроль Баку. Видео из Джебраила опубликовала в Instagram супруга президента Мехрибан Алиева, пишет ТАСС.


Фото: Reuters


"Мы находимся в центре города Джебраил. Нет ни одного целого здания, ни одного! Только военную часть построили, вся остальная инфраструктура - дома, здания, школы - все разрушено", - сказал Алиев, обещав, что армянская сторона "будет отвечать за все это в международных судах".

"Будут приглашены международные эксперты, подсчитан ущерб, мы будем требовать компенсации", - заявил президент Азербайджана, отдельно подчеркнув, что армянская сторона "ответит в том числе за сожженные на днях в Кельбаджаре дома, школы и срубленные леса".
 
 
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Передача района Азербайджану должна полностью завершиться к 25 ноября
 
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