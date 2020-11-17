Азербайджан потребует от Армении компенсацию за сожженные дома

пишет ТАСС. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник в городе Джебраил во время поездки в Физулинский и Джебраильский районы, перешедшие под контроль Баку. Видео из Джебраила опубликовала в Instagram супруга президента Мехрибан Алиева,ТАСС.









Фото: Reuters





"Мы находимся в центре города Джебраил. Нет ни одного целого здания, ни одного! Только военную часть построили, вся остальная инфраструктура - дома, здания, школы - все разрушено", - сказал Алиев, обещав, что армянская сторона "будет отвечать за все это в международных судах".





"Будут приглашены международные эксперты, подсчитан ущерб, мы будем требовать компенсации", - заявил президент Азербайджана, отдельно подчеркнув, что армянская сторона "ответит в том числе за сожженные на днях в Кельбаджаре дома, школы и срубленные леса".



