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В Минске покажут фильм Феллини "Восемь с половиной"

17.11.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К 100-летию Федерико Феллини. Самый личный фильм итальянского классика Федерико Феллини – "Восемь с половиной" – показывают по 20 ноября в кинотеатре "Ракета".

Роль своего alter ego в картине маэстро Феллини передал Марчелло Мастроянни – любимцу Микеланджело Антониони, Витторио Де Сика, Лукино Висконти и других итальянских кинорежиссёров. Главное в истории "кино про кино" демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами – настоящее наслаждение для всех киноманов, пишет interfax.by



Исключительный талант Феллини продолжает вдохновлять кинематографистов по всему миру: как иначе, ведь режиссёр показал себя экспериментатором и крайне тонким исследователем человеческих страстей. При этом Феллини постоянно привносил что-то новое в свою киноэcтетику, и тем самым приложил руку к тому, что итальянское кино ХХ века признаётся европейским культурным феноменом.

Прокат картины в Минске организует Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", выступая гидом по хорошему кино для тех, кто успел соскучиться по прокату свежих авторских картин.
 
Теги: Минск
 
 
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К 100-летию Федерико Феллини. Самый личный фильм итальянского классика Федерико Феллини – "Восемь с половиной" – показывают по 20 ноября в кинотеатре "Ракета".
 
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