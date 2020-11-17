Тихановская: Темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы

пише т kp.by Павел Латушко и Светлана Тихановская не поддержали инициативу Юрия Воскресенского,т kp.by





- Проведение публичных «ток-шоу» граждан не является инструментом разрешения политического кризиса в Беларуси, - заявил экс-министр культуры и член президиума Координационного совета Павел Латушко в тот день, когда политолог Юрий Воскресенский объявил о регистрации «Круглого стола».





Латушко считает, что общественный диалог по разрешению кризиса невозможен, пока политические лидеры находятся под арестом.





- В случае если же кто-то из арестантов будет присоединен к данному бутафорскому «Круглому столу», это будет являться свидетельством морального и физического давления, оказываемого властью на заложников, - написал он в своем телеграм-канале.





На освобождении заключенных настаивает и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.





- Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого, - сообщила она в своем телеграм-канале. - При этом, как и все мирные белорусы, мы хотим настоящего диалога. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа - Координационного совета. Случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко.





Тихановская подчеркнула, что готова сесть за стол переговоров только при выполнении этих условий, отметив, что «мирные белорусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей».





- Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы, - заключила она.





Тем временем председатель партии БНФ Григорий Костусев заявил во время записи программы «Объективно» на ОНТ, что готов сесть за «Круглый стол демократических сил». Но выдвинул определенные требования, которые должны быть выполнены перед переговорами: освободить политзаключенных, расследовать факты насилия против мирных граждан и начать соблюдать действующую Конституцию.





- Зачем разрабатывать новую, если сегодняшняя не выполняется? - задался вопросом Костусев.





По его словам, Юрий Воскресенский и другие участники передачи негативно отнеслись к его предложениям.



