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Звезда белорусского и немецкого гандбола: происходящее в Беларуси — это нонсенс

17.11.2020 09:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Воспитанник белорусского гандбола Андрей Климовец прокомментировал ситуацию в Беларуси.

Звезда белорусского и немецкого гандбола: происходящее в Беларуси — это нонсенс

В интервью «ПБ» он отметил, что, живя в Германии черпает информацию из интернета, а поэтому «неизвестно, полностью ли она достоверна».

В то же время, один из лучших гандболистов постсоветской Беларуси подчеркнул: «По тому, что я вижу там, происходящее — ненормально. Это нонсенс».

Напомним, Андрей Климовец родился в 1974 году в Гомеле. В 1991-м начал выступать за минский СКА. В 1995-м переехал в Германию.  

За сборную Беларуси (1994-1995) провел 71 матч, в которых забросил 169 мячей. За сборную Германии (2005-2008) — 101 (328).

В коллекции его наград три золота чемпиона Беларуси и одно — Германии. Трижды выигрывал Кубок Германии и один — ЕГФ. В составе бундестим становился чемпионом мира.

 
Теги: Гомель
 
 
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Воспитанник белорусского гандбола Андрей Климовец прокомментировал ситуацию в Беларуси.
 
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