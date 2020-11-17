У Toyota появился полностью электрический минивэн

Источник материала: Onliner

Японская компания Toyota анонсировала выход пассажирского минивэна ProAce Verso Electric. Автомобиль будут продавать в Европе начиная с первого квартала 2021 года. Заказы на машину начнут принимать в ближайшие недели. Ранее у Toyota появился грузовой фургон ProAce Electric.





Verso станут продавать в четырех комплектациях: Combi, Shuttle, Family и VIP. Клиентам предоставят выбор между тремя версиями габаритной длины машины. Самые короткие будут вмещать пять человек. Но запланированы и комплектации с девятью посадочными местами. Автомобиль создавался в партнерстве с концерном PSA, поэтому платформа здесь французская — EMP2.





Toyota ProAce Verso Electric может быть только моноприводным — со 136-сильным электромотором. А вот емкость тяговой батареи может быть разной. В базе это 50 кВт·ч (запас хода — 230 км), у более дорогих версий — 75 кВт·ч (330 км). На борту минивэна встроено однофазное зарядное устройство, принимающее до 7,4 кВт. За доплату есть зарядка на 11 кВт. Чтобы владельцы не разряжали машину на автобанах, производитель ограничил максимальную скорость Verso Electric на скромной отметке 130 км/ч.









Toyota и PSA (Peugeot Citroen) начали сотрудничество в сегменте коммерческой техники еще в 2012 году. Благодаря партнерству на свет появилась модель Toyota Proace (близнец Citroen Jumpy и Peugeot Expert). В 2015-м франко-японский альянс вывел на рынок троицу Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Toyota ProAce.