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Huawei продала Honor «ради выживания бренда»

17.11.2020 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Huawei официально объявила о продаже бренда Honor, покупателем выступает Zhixin New Information Technology Co., Ltd из Шэньчжэня. В пресс-релизе Huawei отмечается, что компания не будет вовлечена в управление Honor и принимать решений о деятельности нового предприятия, а также не будет владеть его акциями.

«Продажа позволит пережить это сложное время», — говорится в сообщении.

Zhixin New Information Technology представляет собой консорциум бизнес-партнеров и нескольких поддерживаемых государством инвестфондов. Сумма сделки не озвучивается, по некоторым данным, она составила $15,2 миллиарда в эквиваленте.

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Huawei официально объявила о продаже бренда Honor, покупателем выступает Zhixin New Information Technology Co., Ltd из Шэньчжэня. В пресс-релизе Huawei отмечается, что компания не будет...
 
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