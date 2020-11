Huawei продала Honor «ради выживания бренда»

Источник материала: Onliner

Huawei официально объявила о продаже бренда Honor, покупателем выступает Zhixin New Information Technology Co., Ltd из Шэньчжэня. В пресс-релизе Huawei отмечается, что компания не будет вовлечена в управление Honor и принимать решений о деятельности нового предприятия, а также не будет владеть его акциями.

«Продажа позволит пережить это сложное время», — говорится в сообщении.

Zhixin New Information Technology представляет собой консорциум бизнес-партнеров и нескольких поддерживаемых государством инвестфондов. Сумма сделки не озвучивается, по некоторым данным, она составила $15,2 миллиарда в эквиваленте.