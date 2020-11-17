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Huawei продала Honor «ради выживания бренда»
Источник материала: Onliner
Huawei официально
«Продажа позволит пережить это сложное время», — говорится в сообщении.
Zhixin New Information Technology представляет собой консорциум бизнес-партнеров и нескольких поддерживаемых государством инвестфондов. Сумма сделки не озвучивается, по некоторым данным, она составила $15,2 миллиарда в эквиваленте.
Android, экран 6.26" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 980, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 3750 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.26" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 980, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.59" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Huawei официально объявила о продаже бренда Honor, покупателем выступает Zhixin New Information Technology Co., Ltd из Шэньчжэня. В пресс-релизе Huawei отмечается, что компания не будет...
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