Поддержка Балакова, жесткий Магат и супердриблинг. История о том, как Глеб в Германии стал лучшим футболистом Беларуси

Источник материала: Onliner Александр Глеб — главный футбольный герой Беларуси со времен развала Советского Союза. Он побеждал в Лиге чемпионов, завоевывал золото испанской Примеры в составе «Барсы», спорил с Гвардиолой, играл в одних клубах со звездами мирового футбола и шесть раз признавался лучшим игроком нашей страны. Главным периодом своей карьеры он называет годы, проведенные в лондонском «Арсенале». Но свою европейскую футбольную сагу он начал в немецком «Штутгарте», перебравшись туда еще неизвестным тинейджером. Совместно с VOKA рассказываем немецкую историю Алекса, в которой нашлось место всему: и крутому дриблингу, и изнурительной работе на тренировках, и званию лучшего распасовщика Бундеслиги.

Рвать всех и вся на футбольном поле Глеб начал в столичной СДЮШОР «Динамо», куда пришел заниматься в 7-летнем возрасте. Парни, игравшие против него на детском уровне, утверждают, что для юного Саши не было проблемой накрутить полкоманды, а потом усадить на пятую точку и вратаря.

«Глеба я впервые увидел, когда он со СДЮШОР „Динамо“ приехал играть матч какого-то юношеского турнира к нам в Жодино, — рассказывает воспитанник жодинского футбола Сергей Середа. — Я по возрасту был младше, и меня в той игре оставили среди запасных. Глеб вышел с первых минут, и все сразу обратили внимание на то, в каком он порядке. В одном из эпизодов накрутил человек пять и дал метров с 45 нашему вратарю закидуху за шиворот. Тот пятился, пятился, пропустил, упал, перевернулся и еще ногами в сетке запутался. Ребятам потом пришлось вратаря вытаскивать из нее. Мне кажется, Глеб даже до конца первого тайма тогда не доиграл. Было заметно, что он по уровню выше всех на три головы, и его берегли».

Его техника оттачивалась, несмотря на странные условия тренировок: Глеб занимался футболом на заасфальтированной площадке возле основной динамовской арены.





«Условия, конечно, были печальные. Тренировки на асфальте — где-то люк торчит, где-то яму залатали, — вспоминал сам Александр. — Мы все ждали зиму, чтобы выпал снег. Становилось гораздо лучше. Сами снег утоптали, притоптали — можно и упасть, и подкат сделать. Просто бомба. Лучшие воспоминания того времени — именно о зимнем футболе».

Правда, за основную команду «Динамо» Глеб ни разу не сыграл, в 1998-м подписав контракт с БАТЭ. В следующем году он помог борисовчанам взять первое чемпионство.

«В моем понимании это футболист, помеченный богом, — восторгался бывшим подопечным тогдашний тренер „желто-синих“ Юрий Пунтус. — Мальчик, который обучался на асфальте. Еще раз говорю: это божий дар. В то время он в своем возрасте был лучший. Я никогда не забуду, когда тренер юношеской сборной Башмаков Александр Николаевич с поля увел команду. Он сказал, что мне дороже Глеб и его здоровье, чем доиграть эту игру. Он обращался с мячом так, что забрать его у Глеба было невозможно. И вот они [соперники] начали по 3—4 человека за ним охотиться. И Башмаков сказал судье, что уводит команду».

В конце девяностых агентским бизнесом решил заняться экс-футболист минского «Динамо» Николай Шпилевский, после завершения карьеры обосновавшийся вместе с семьей в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. В одном из приватных разговоров с бывшим вратарем столичных динамовцев Юрием Курбыко, занимавшим на то время пост вице-президента Белорусской федерации футбола, он узнал, что в БАТЭ есть паренек, который «возит» на поле мужиков. Оценив талант Глеба, Шпилевский вместе с партнером, владельцем отелей Ули Фербером, начал представлять его интересы. И едва не помог в 2000-м продать Александра в «Мюнхен-1860». Та сделка в итоге сорвалась, однако буквально через пару недель на агента вышли из «Штутгарта», и вскоре эта команда за €150 тыс. выкупила хавбека у БАТЭ. Вместе с Александром в Германию переехал его младший брат Вячеслав — он начал выступать за одну из юношеских команд «Штутгарта».





В то время Бундеслига, как и сейчас, считалась очень зрелищным турниром. В одном чемпионате топовые и успешные клубы вроде «Баварии», «Боруссии» и «Шальке-04» сосуществовали со скромными андердогами вроде «Санкт-Паули» из Гамбурга, за которых «топят» панки, ЛГБ-активисты, нонконформисты, и бедной, но колючей командой «Энерги» из восточногерманского Котбуса. В подобной системе координат «Штутгарт» считался солидным клубом, который из года в год почему-то пролетал мимо медалей.

За швабов, кстати, играли настоящие звезды европейского футбола с солидными контрактами: болгарин Красимир Балаков и хорват Звонимир Сольдо. На фоне звезд, гонявших на крутых тачках, Глеб смотрелся скромным пареньком. Своей машины у него тогда еще не было, и на тренировки, как рассказывал агент Шпилевский, он подвозил его на разных авто. Как-то раз в качестве такого транспорта выступил небольшой фургончик, на котором Ули Фербер привозил в свой отель еду.

«Как-то я затормозил на красный свет, и гуляш окатил нам плечи, — рассказывал Шпилевский. — Были моменты, когда мы оставляли машину подальше от паркинга, чтобы никто из „Штутгарта“ не видел, на чем мы приехали. И такое нам выпало пережить…»

Главный тренер швабов Ральф Рангник был очень доволен приобретением, но из-за не очень удачных результатов его на посту коуча в феврале 2002-го сменил любитель тотальной дисциплины Феликс Магат. Все прелести работы с Железным Феликсом, как прозвали коуча в Германии, Глеб ощутил на себе сразу. Магат изнурял своих футболистов длительными пробежками, после одного из проигрышей приказал возвращаться домой не на самолете, а автобусом, позже устроил у себя в кабинете ночное собрание с игроками. А однажды, увидев, что Глеб пришел на тренировку с перебинтованными руками после падения с велосипеда, остановил занятия и заставил всех играть в гандбол. Причем все передачи следовало отдавать именно Глебу.





«Самое жесткое упражнение от Магата? В семь утра часовой кросс. Просто бежишь по лесу толпой в 40 человек. Не по дорожке, а просто по лесу, — рассказывал в одном из интервью Глеб. — Елки. Кто-то пробегает мимо куста — раз, тебе все в лицо летит. Приходишь после этого и не хочешь ни завтракать, ни обедать.

Вторая тренировка — встаешь, идешь на пляж. Делали упражнение: брали два блина по 5 килограммов, не помню… И вот так лежишь и делаешь — спину „закачиваешь“, плечевой [пояс]. И все тебе в лицо летит — песок, все. Не знаю, псих ли он. У него вот такие требования были. Когда играли один в один, друг друга просто все съедали. Если ты против „стариков“… Пытались молодежь против молодежи играть, потому что невозможно было. Тебя бьют, а Магат как бы не обращает внимания. Так он молодежь воспитывал».





Жил в Германии Александр вместе с братом. Поначалу они арендовали жилье в пригороде Штутгарта Вайнштадте, а уже со временем переехали в свои апартаменты. Прежде братья никогда не жили одни, готовить толком не умели, питались в ресторанах и как-то попали в очень необычную ситуацию.

«Однажды сделал курицу. Но итог, наверное, мне не понравился. Забыл я об этой курице… Мы все думали: „Че за херня? Чего так пахнет?“ — рассказывал Вячеслав. — Через месяц примерно приехал Шпилевский. Нашел эту курицу. А там уже черви ползают. Сейчас смешно. Тогда меня чуть не вывернуло. Ужас».

При этом, как вспоминал российский футболист Юрий Мамаев, деливший в Вайнштадте жилплощадь с Глебами, бардака в квартире не было . Уборку, хоть и на третий-четвертый день, но проводили.





В первом сезоне Александру в Германии было очень непросто. Он редко попадал в основу, чаще оставался в запасе или отправлялся играть за вторую команду и просто, как признался изданию Kicker, скучал по дому. Ходили даже разговоры о том, чтобы отдать Александра в аренду команде из второй Бундеслиги или итальянской «Перудже», но Глеб остался в Штутгарте. Как рассказывал младший брат Вячеслав, другой бы на месте Александра сто процентов сломался бы, но тот выдержал.

Определяющим для Глеба матчем стал поединок четвертого тура сезона-2001/2002 против «Нюрнберга», перед которым ветераны швабов Сольдо и Балаков, помогавший Глебу с адаптацией в команде, убедили жесткого Магата выпустить белоруса в старте. В итоге «Штутгарт» победил 4:2, а Александр отдал три голевые передачи! После этого матча Феликс изменил свое отношение к белорусу, и Глеб стал железным игроком основы, забив в том сезоне два гола. Сначала он помог победить «Шальке-04», а потом «Вольфсбург». Постепенно из способного парня Александр превратился в настоящую звезду «Штутгарта». Местами он демонстрировал просто невероятный дриблинг, оставляя в дураках сразу несколько соперников.

Следующий сезон стал для Глеба одним из самых успешных в Германии. Команда Магата завоевала серебряные медали, на один балл опередив дортмундскую «Боруссию». Впоследствии Глеб дебютировал со «Штутгартом» в Лиге чемпионов. Потом в одном из интервью Алекс признался, что это были одни из лучших моментов, которые он пережил в качестве футболиста.

В 2004-м Магат покинул швабов, возглавив «Баварию», а Глеб в следующем году с 14 ассистами стал лучшим распасовщиком Бундеслиги.

Скилы Глеба не могли не заметить топовые клубы, и в июне 2005-го лондонский «Арсенал» за €15 млн приобрел белоруса у «Штутгарта», подписав с ним четырехлетний контракт. Так начался самый успешный отрезок карьеры Александра, прерванный в 2008-м переходом в «Барселону», где у него явно не заладилось: Глеб играл мало и не ладил с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

«В силу того, что в моей личной жизни произошли события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил: „Учи испанский!“ — я воспринимал агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним, — вспоминал Глеб. — Конечно, какой тренер будет терпеть, когда в „Барселоне“ собрались лучшие из лучших, там выбор такой — не ты, так другой. В тот момент я о футболе даже не думал, я был просто злой на весь мир».





После «Барсы» Глеб, кстати, вернулся в «Штутгарт» в 2009-м. Но камбэк получился не самым удачным, и он продолжил свой футбольный трип, поиграв в еще семи клубах из Беларуси, Англии, России, Турции и Германии. Карьеру закончил в 2019-м в «Ислочи», сейчас живет в Минске с супругой Светланой и воспитывает двух дочерей. В столице Беларуси проживает и его младший брат Вячеслав. Да, карьера у него получилась не столь яркой, как у Александра, но он успел поиграть за достаточно крепкие европейские клубы вроде «Гамбурга» и швейцарского «Грассхопера» и даже выступал в чемпионате Китая.

В Германии Глеба точно не забыли. Он периодически дает интервью немецким журналистам, созванивается с бывшими одноклубниками и, если верить тамошней прессе, вместе с немецкой певицей Андреа Берг, футболистом Марио Гомесом и другими инвесторами в свое время вложился в строительство «Мехатроник-Арены» в городке Аспах, что рядом со Штутгартом.

А что до «Штутгарта», в котором Глеб когда-то зажигал вместе с Сольдо и Балаковым, то команда уже не первый год пребывает в серьезном игровом кризисе. Швабов реально лихорадит. За последние пять лет они дважды вылетали в Д2, а сейчас вновь пытаются закрепиться в Бундеслиге. «Его имя по-прежнему символизирует с рассвет „Штутгарта“. С Глебом в центре поля „Штутгарт“ одержал легендарную победу в Лиге чемпионов над „Манчестер Юнайтед“», — писало про Глеба издание Stuttgarter Nachrichten. О подобном камбэке родного клуба болельщикам «Штутгарта» сейчас остается только мечтать.

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