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Фанаты нашли двойника Кейт Миддлтон в новом сезоне "Короны"

17.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Четвертый сезон сериала "Корона" произвел фурор в сети: во время просмотра одной из серий изумленные поклонники рассмотрели двойника жены принца Уильяма - Кейт Миддлтон.

Джиллиан Андерсон, Оливия Колман, Эмма Корин - новый сезон "Короны" нельзя упрекнуть в недостатке известных имен. Но больше всего зрители мечтают увидеть настоящую королевскую персону, которая мелькнет хотя бы эпизодической роли. И пока мечты так и не воплотились в реальность, глазастые поклонники успели рассмотреть копию фаворитки королевы.

В сети ведутся горячие обсуждения эпизода сериала: в одной из актрис массовки фанаты углядели настоящую Кейт Миддлтон!

В серии, посвященной турне Чарльза и принцессы Дианы, пара получает теплый прием жителей Брисбена. И молодая женщина, стоящая в толпе, имеет невероятное сходство с герцогиней.

"Одна из женщин, протягивающих руку, чтобы коснуться Леди Ди - это точно Кейт Миддлтон"; "Я единственный, кто заметил Миддлтон в этой сцене?"; "Ого! А Маркл тоже будет?", - прокомментировали подписчики в Twitter. И хотя настоящая герцогиня никогда не соглашалась на свое появление в сериале, сходство определенно есть.

А что смотреть в ноябре помимо нашумевшей "Короны" - ищите в списке самых ожидаемых сериалов.

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Преданные поклонники сериала не верят своим глазам и уже предполагают новую теорию "телевизионного заговора".
 
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