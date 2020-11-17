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Фанаты нашли двойника Кейт Миддлтон в новом сезоне "Короны"
17.11.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Четвертый сезон сериала "Корона" произвел фурор в сети: во время просмотра одной из серий изумленные поклонники рассмотрели двойника жены принца Уильяма - Кейт Миддлтон.
Джиллиан Андерсон, Оливия Колман, Эмма Корин - новый сезон "Короны" нельзя упрекнуть в недостатке известных имен. Но больше всего зрители мечтают увидеть настоящую королевскую персону, которая мелькнет хотя бы эпизодической роли. И пока мечты так и не воплотились в реальность, глазастые поклонники успели рассмотреть копию фаворитки королевы.
В сети ведутся горячие обсуждения эпизода сериала: в одной из актрис массовки фанаты углядели настоящую Кейт Миддлтон!
В серии, посвященной турне Чарльза и принцессы Дианы, пара получает теплый прием жителей Брисбена. И молодая женщина, стоящая в толпе, имеет невероятное сходство с герцогиней.
"Одна из женщин, протягивающих руку, чтобы коснуться Леди Ди - это точно Кейт Миддлтон"; "Я единственный, кто заметил Миддлтон в этой сцене?"; "Ого! А Маркл тоже будет?", - прокомментировали подписчики в Twitter. И хотя настоящая герцогиня никогда не соглашалась на свое появление в сериале, сходство определенно есть.
А что смотреть в ноябре помимо нашумевшей "Короны" - ищите в
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Преданные поклонники сериала не верят своим глазам и уже предполагают новую теорию "телевизионного заговора".
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