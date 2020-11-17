У нового минивэна Kia Carnival появилась богатая версия Hi Limousine с приподнятой крышей

Источник материала: Tut.by

Минивэн Kia Carnival четвертого поколения дебютировал в Корее еще летом, а теперь компания представила его новый вариант исполнения Hi Limousine.





Новая версия однообъемника будет доступна с семи- или девятиместной компоновкой салона, а главной особенностью является крыша увеличенной высоты — благодаря надстройке Carnival Hi Limousine получился на 30,5 см (габаритная высота достигает 2,04 м) выше исходного минивэна. Пространство для головы в салоне увеличилось на 29,1 см, а измененные бамперы сделали машину на 4,5 см длиннее — от носа до хвоста у такого Carnival насчитывается 5,2 м.





Для большего удобства посадки и высадки из салона Carnival Hi Limousine оснастили боковыми подножками. Оснащение по умолчанию богатое и помимо всего прочего включает выдвижные лампы для чтения над каждым креслом, подстаканники с функциями подогрева и охлаждения, шторки на окнах и закрепленный под потолком 21,5-дюймовый дисплей для задних седоков.









Первое время Carnival Hi Limousine будет доступен с 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 294 л.с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Позже в гамме появится версия с 2,2-литровым дизелем, а также особо роскошный вариант с четырьмя посадочными местами.





В Корее цены на Carnival Hi Limousine начинаются от 54 450 долларов в пересчете за девятиместный вариант.