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Что делать, если вас атакует программа-шантажист: 3 шага к восстановлению данных и методы защиты
17.11.2020 10:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инцидентов шифрования или блокировки данных при помощи зловредного ПО становится все больше с каждым годом. И все чаще жертвой вымогателей оказывается малый и средний бизнес. Сегодня Максим Рахманов, менеджер по работе с партнерами в СНГ
— Начну с плохих новостей: наш опыт показывает, что 7 из 10 представителей бизнеса не готовы к подобным кибератакам. А ущерб от Ransomware может нанести непоправимые последствия.
Например, шифрование данных госструктур в Балтиморе (США)
Как
Хорошая новость заключается в том, что теперь в случае атаки предприятия сопротивляются больше, чем когда-либо прежде. Все больше организаций принимают меры — либо уже после неприятного инцидента, либо заранее. Об обоих сценариях расскажу далее.
Что делать, если вас зашифровали?
Если вы уже столкнулись с Ransomware и ваши данные оказались зашифрованы, выходов из этой ситуации не так уж много.
Шаг 1. Удалить саму программу-шифровальщик с зараженного компьютера. Для этого нужно подключить жесткие диски от зараженных компьютеров к системам с защитным ПО, которое сможет обезвредит вирус. То есть вам нужно будет открыть корпус, достать жесткие диски и установить их в другой компьютер. После этого нужно будет провести проверку носителей и удалить с них шифровальщик.
В качестве альтернативы можно загрузиться с другого носителя, например, с флешки или DVD-диска, на котором установлены антивирусные утилиты (это программы, которые ищут и удаляют вирусы и другие вредоносные программы на более глубоком уровне, чем обычные антивирусы), и запустить сканирование.
Загрузиться с флешки или DVD-диска можно через Меню загрузки. Для этого:
Этот метод сработает, если антивирус сможет обнаружить и идентифицировать шифровальщика. Поэтому старые загрузочные диски здесь не подойдут. Если вы не уверены в своих силах, лучше сразу обратиться к ИТ- или ИБ-специалисту (специалисту по информационной безопасности).
Шаг 2. Расшифровать файлы. Для ряда представителей Ransomware существуют способы найти ключ шифрования и самостоятельно разблокировать файлы. Например, на сайте
Если в компании не используется резервное копирование, можно потратить несколько часов на поиск пары зашифрованного и идентичного незашифрованного файла. К тому же ключи могут не подойти именно к той версии вредоносного ПО, которое заразило ваш компьютер. Поэтому бывает так, что специалист бьется целый рабочий день, чтобы расшифровать файлы, но результат остается нулевым.
Шаг 3. Восстановить данные. Очень часто бывает так, что расшифровать файлы не удается или некоторые из них оказываются повреждены. В этом случае можно воспользоваться резервной копией данных. Вообще, резервное копирование является сегодня стандартом де-факто для обеспечения защиты информации. Вот три основных вида резервных копий:
Но, к сожалению, практика показывает, что даже если в компании применяется один из этих видов резервного копирования, далеко не всегда копии делаются регулярно и являются актуальными.
Сложности восстановления: сымитируйте атаку
Насколько сложным окажется восстановление конкретно для вашей компании, обычно выясняется уже в процессе атаки Ransomware. Но чтобы не испытывать судьбу, можно провести эксперимент и имитировать атаку. Для этого нужно зашифровать файлы на одном из компьютеров, например, когда он не используется, или на копии рабочего места — главное, чтобы реальные бизнес-процессы не пострадали.
После этого нужно потребовать от специалистов срочно вернуть систему к работе. В зависимости от масштабов компании и особенностей работы ИТ-отдела возможны различные пути — от условной атаки, когда все знают, что это тест на скорость и возможность восстановления, до реального шифрования файлов с полной имитацией «боевой» ситуации. В любом случае вы сможете узнать, готовы ли ваши службы к восстановлению и сколько времени оно занимает в реальности.
Наименьший урон шифровальщики наносят компаниям, которые применяют централизованное резервное копирование для серверов и организуют резервирование важных файлов пользователей на рабочих местах (в том числе удаленных). При наличии актуальной копии не устаревших данных их можно восстановить на новом диске или новой виртуальной машине в течение нескольких часов.
Однако, как показала практика, новейшие вредоносные программы с функцией Ransomware стремятся сразу же заблокировать работу систем резервного копирования и зашифровать сами резервные копии. Например, так делает вирус Sodinoklbi. Это программа-вымогатель, которая использует для шифрования пользовательских файлов алгоритмы AES и Salsa20. AES применяется для шифрования сессионных ключей, а также данных при отправке на сервер управления. Узнать о нем больше можно по
Тут важно обеспечить соответствующие меры по борьбе с вредоносным ПО или сразу же использовать систему киберзащиты с функциями удаления вредоносного ПО. Об этом — далее.
Лучшие практики защиты от Ransomware
Остановить атаку Ransomware на ваш бизнес намного проще, если вы примете несложные превентивные меры, которые помогут защитить ваши данные. Вы можете быть спокойны насчет атак шифровальщиков, если ваша ИТ-инфраструктура соответствует следующим требованиям:
«Ковидная» защита
Уязвимость рабочих мест усилилась с переходом людей на удаленную работу. Например, в случае атаки шифровальщика на домашние персональные компьютеры сотрудников последние остаются беззащитны перед угрозой, им уже не может помочь ИТ-отдел или администратор. В этом случае намного проще обеспечить безопасность за счет облачных решений и виртуальных рабочих столов VDI. Также можно установить интегрированные и автоматизированные средства защиты, не требующие контроля и обслуживания со стороны ИТ-персонала.
Потребность бизнеса в решениях для конечных точек и распределенных сетей подтвердили и данные от компаний, с которыми мы работаем. С наступлением пандемии резко вырос спрос на те продукты, которые позволяют восстанавливаться после атак шифровальщиков без потерь. В случае обнаружения атаки качественное защитное ПО не только удаляет вирус, но также автоматически восстанавливает все поврежденные файлы из резервных копий. В результате пользователи могут в кратчайший срок продолжить работу.
Дополнительная угроза
Рассматривая защиту от Ransomware, многие предприниматели упускают из виду, что это лишь одна из разновидностей угроз, которые могут навредить бизнесу. Более того, Ransomware все чаще становятся только одним компонентом вредоносного ПО. Например, в 2019 году мы обнаружили шифровальщик Nemty, который не только пытается закодировать файлы пользователя, но также загружает программу infostealer, которая собирает с компьютера все потенциально полезные данные.
Расчет киберпреступников выглядит следующим образом: если не удастся получить выкуп за расшифровку данных, быть может, получится стребовать деньги за неразглашение информации? К тому же данные всегда можно попытаться продать в Darknet, особенно если среди них попадется персональная или финансовая информация. Узнать больше о шифровальщике Nemty можно
А вообще, хочется обратить внимание, что подобные угрозы говорят о необходимости комплексной киберзащиты, которая отвечает сразу всем 5 векторам киберугроз SAPAS. В этой аббревиатуре зашифрованы пять векторов киберзащиты:
То есть система защиты должна обеспечить охрану данных от вредоносных программ, гарантировать возможность получить доступ к своим данным в любое время и в любом месте, не открывать их посторонним людям, а также защитить от подмены и манипуляций.
Выстраивая систему защиты от современных интернет-угроз, предпринимателям необходимо установить на свои компьютеры и серверы средства защиты, отвечающие разным векторам безопасности, или использовать интегрированное решение. В любом случае для достижения надежной киберзащиты необходимо:
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Инцидентов шифрования или блокировки данных при помощи зловредного ПО становится все больше с каждым годом. И все чаще жертвой вымогателей оказывается малый и...
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