Ракета Vega не смогла вывести на орбиту два спутника

Источник материала: АФН

Ракета Vega отклонилась от траектории после запуска и была потеряна, сообщается на сайте французской компании-оператора Arianespace.

Ракета была запущена с космодрома Куру. Она должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio для Европейского космического агентства и TARANIS Национального центра космических исследований во Франции. Однако через восемь минут после старта, после зажигания двигателя разгонного блока Avum, Vega отклонилась от траектории, передает РБК.

Это был 17-й запуск ракеты Vega с космодрома во Французской Гвиане с 2012 года (старта миссии) и седьмой в этом году.

Испанский спутник SEOSAT-Ingenio используется для получения оптических изображений суши высокого разрешения. Французский спутник TARANIS, названный в честь кельтского бога грома, предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями, происходящими во время гроз на высоте от 20 до 100 км.

В июле 2019 года запуск ракеты Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 с космодрома Куру завершился провалом. Через несколько минут после старта ракета снизила скорость и отклонилась от траектории. В Arianespace тогда сообщили о «серьезной аномалии, приведшей к провалу миссии». Перед аварией запуск Vega несколько раз переносили из-за плохой погоды. В июне этого года из-за погодных условий несколько раз откладывался запуск ракеты с 53 спутниками.