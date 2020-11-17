ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ракета Vega не смогла вывести на орбиту два спутника

17.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Ракета Vega отклонилась от траектории после запуска и была потеряна, сообщается на сайте французской компании-оператора Arianespace.

Ракета была запущена с космодрома Куру. Она должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio для Европейского космического агентства и TARANIS Национального центра космических исследований во Франции. Однако через восемь минут после старта, после зажигания двигателя разгонного блока Avum, Vega отклонилась от траектории, передает РБК.

Это был 17-й запуск ракеты Vega с космодрома во Французской Гвиане с 2012 года (старта миссии) и седьмой в этом году.

Испанский спутник SEOSAT-Ingenio используется для получения оптических изображений суши высокого разрешения. Французский спутник TARANIS, названный в честь кельтского бога грома, предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями, происходящими во время гроз на высоте от 20 до 100 км.

В июле 2019 года запуск ракеты Vega с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 с космодрома Куру завершился провалом. Через несколько минут после старта ракета снизила скорость и отклонилась от траектории. В Arianespace тогда сообщили о «серьезной аномалии, приведшей к провалу миссии». Перед аварией запуск Vega несколько раз переносили из-за плохой погоды. В июне этого года из-за погодных условий несколько раз откладывался запуск ракеты с 53 спутниками.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракета Vega отклонилась от траектории после запуска и была потеряна, сообщается на сайте французской компании-оператора Arianespace.
 
Новости дня
Новости разные
 
Романа Бондаренко можно было спасти?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика