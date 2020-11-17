ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реальные доходы белорусов за 9 месяцев 2020 года выросли на 4,9%

17.11.2020 10:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь за 9 месяцев 2020 года выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, еще 7,4% приходятся на доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, 23,0% - на трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие), 4,8% - на доходы от собственности и прочие доходы.

Между тем, рост реальных доходов традиционно замедляется в течение года по сравнению с предыдущим годом. Так, если в январе-феврале 2020 года реальные доходы выросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то по итогам января-августа рост замедлился до 5,1%, января-сентября – и вовсе до 4,9%.

На фоне данных о годовой инфляции в 6,2% так называемый «рост» доходов уже не выглядит ростом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь за 9 месяцев 2020 года выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что делать, если вас атакует программа-шантажист: 3 шага к восстановлению данных и методы защиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика