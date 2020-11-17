Реальные доходы белорусов за 9 месяцев 2020 года выросли на 4,9%

Источник материала: АФН

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь за 9 месяцев 2020 года выросли на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, еще 7,4% приходятся на доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, 23,0% - на трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие), 4,8% - на доходы от собственности и прочие доходы.

Между тем, рост реальных доходов традиционно замедляется в течение года по сравнению с предыдущим годом. Так, если в январе-феврале 2020 года реальные доходы выросли на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то по итогам января-августа рост замедлился до 5,1%, января-сентября – и вовсе до 4,9%.

На фоне данных о годовой инфляции в 6,2% так называемый «рост» доходов уже не выглядит ростом.