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Романа Бондаренко можно было спасти?

17.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 ноября в БСМП после нескольких операций скончался Роман Бондаренко. Врач рассказала, что его травма могла не привести к смерти, если бы его вовремя доставили в больницу:

«Последствия травмы Романа не сразу стали необратимыми. Мозг немного похож на губку, и если кровь откачать вовремя, то можно спасти жизнь. Но между травмой и обращением в скорую прошло много времени, за которое разбухший от крови мозг начал сжимать ту часть, что отвечает за движения и дыхание. Когда его привезли к нам, шанс на то, что врачам удастся его спасти, был минимален».


фото РИА Новости, Площадь перемен
 
 
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12 ноября в БСМП после нескольких операций скончался Роман Бондаренко. Врач рассказала, что его травма могла не привести к смерти, если бы его вовремя доставили в...
 
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