Романа Бондаренко можно было спасти?

«Последствия травмы Романа не сразу стали необратимыми. Мозг немного похож на губку, и если кровь откачать вовремя, то можно спасти жизнь. Но между травмой и обращением в скорую прошло много времени, за которое разбухший от крови мозг начал сжимать ту часть, что отвечает за движения и дыхание. Когда его привезли к нам, шанс на то, что врачам удастся его спасти, был минимален».



