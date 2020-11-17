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Дмитрий Быков: Никуда не уйдет, перепишет Конституцию, перебьет всех недовольных, останется один

17.11.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публицист – о том, что после убийства Бондаренко у белорусского протеста больше не может быть оптимистического сценария.

Дмитрий Быков: Никуда не уйдет, перепишет Конституцию, перебьет всех недовольных, останется один
Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский
СК Беларуси пообещал выяснить обстоятельства убийства 31-летнего Романа Бондаренко, участника белорусских протестов, которого увезли люди в масках. 

Надо бы опросить российских государственников: они-то уверены, что это сделали сами протестующие, а то и лично Бондаренко? Просто взял и нанес себе несовместимые с жизнью травмы головы. Сакральную жертву хотел, а как же. 

Если бы Следственный комитет Беларуси действительно этого хотел, установить виновных было бы нетрудно. Совсем легко было бы узнать, что за люди в масках регулярно задерживают участников мирного протеста, избивают их, возбуждают против них уголовные дела (в воскресенье все это проделали с ведущим российским издателем белорусского происхождения Б. Н. Пастернаком, переехавшим в Минск еще в начале протестов, чтобы вести их хронику). То есть навести в Беларуси порядок – пара пустяков, проблема в том, что власть в этом не нуждается, а обществу не дают. Более того – после убийства Бондаренко, избитого буквально до смерти, становится понятно, что теперь с активистами протеста будут расправляться именно так – точечно, жестоко и без малейших попыток расследования. В Беларуси, кстати, такое уже случалось во время бесследного исчезновения оппозиционеров, так что ничего нового о Лукашенко мир не узнал. 

Гораздо трудней ответить на другой вопрос: что делать обществу, если власть продемонстрировала готовность на абсолютно любые, сколь угодно жестокие действия? Никаких иллюзий не осталось, да, если честно, и не было; ясно, что при любых результатах выборов руководитель этого типа никуда не уйдет, перепишет Конституцию, перебьет всех недовольных, останется один – но у него физически нет возможности покинуть трон. Эта опция, что называется, не прошита. В результате белорусский протест либо стагнирует и постепенно исчезнет, либо переродится. В случае перерождения он вытолкнет на поверхность совсем не тех, кто хочет решить всё мирными маршами. Как в том печальном афоризме: «Будет ли лучше? – Лучше уже было». И неважно, что виноват в этом будущем снова будет Лукашенко. Какая разница, кто виноват. Важно, что против диктатора, к сожалению, может воевать только другой диктатор, поэтому если Лукашенко действительно хочет оставить Беларусь без будущего, он все делает совершенно правильно. И смерть Романа Бондаренко – тот самый рубеж, после которого оптимистических сценариев не остается. Вот что сделали люди, которые его убили. Хорошо бы им это понять, хотя бы перед собственной смертью.
 
Теги: Минск
 
 
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Публицист – о том, что после убийства Бондаренко у белорусского протеста больше не может быть оптимистического сценария.
 
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