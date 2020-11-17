Протестующим готовят сюрприз к Новому году. Общественные работы и крупные штрафы

В Беларуси планируют ужесточить наказание для участников несанкционированных акций.



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За протест присудят общественные работы

Сегодня участников протестов в Беларуси чаще всего привлекают к «административке» за:

- нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий ( статья 23.34 КоАП);

- неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 23.4 КоАП).

Санкция части 1 статьи 23.34 КоАП предусматривает предупреждение, штраф до 30 базовых величин (до 810 рублей) или административный арест.

В новом КоАП максимальный размер штрафа предлагается увеличить до 100 базовых величин (до 2700 рублей).

Кроме того, за нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий планируется присуждать общественные работы.

Naviny.by ранее сообщали про этот новый вид административного взыскания.

Общественные работы — это бесплатный труд, «направленный на достижение общественно-полезных целей». Виновный гражданин будет заниматься таким трудом во время, свободное от основной работы, службы или учебы.

Общественные работы устанавливаются на срок от 8 до 60 часов и выполняются не более 4 часов в день.

Если человек, привлеченный к «административке», откажется делать эту работу, то к нему применят «старые» меры взыскания — штраф или арест.

Отметим, что в статье 6.5 нового КоАП приведен перечень лиц, которых вообще нельзя привлекать к общественным работам. Это в том числе пенсионеры, беременные и лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, инвалиды I и II группы.

Что касается статьи 23.4 КоАП, то за неповиновение распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий сейчас налагают штраф в размере до 50 базовых величин (до 1350 рублей) или административный арест.

Новый КоАП предлагает поднять штраф в два раза, а также дополнительно ввести общественные работы и за это административное правонарушение.

Другие штрафы вырастут тоже

Если человек был осужден за участие в несанкционированном мероприятии, но посетил его повторно в течение года и был задержан, то ему присуждают или штраф до 50 базовых величин, или административный арест до 15 суток.

Новый КоАП предлагает увеличить штраф до 200 базовых величин (до 5400 рублей), а арест — до 30 суток.

Организаторам несанкционированных мероприятий тоже собираются поднять максимальные штрафы — с 40 базовых величин (1080 рублей) до 150 базовых величин (4050 рублей). На «выбор» им тоже предложат общественные работы.

Если же незаконный митинг или шествие организует юридическое лицо, то оно может быть наказано штрафом до 200 базовых величин (5400 рублей). Теперь этот максимальный штраф в два раза меньше.

Планируется, что другие штрафы тоже вырастут.

Если за участие в незаконной уличной акции или собрании гражданин получит вознаграждение, то сейчас максимальный штраф для него составляет 50 базовых, а после внесения в КоАП поправок вырастет в четыре раза — до 200 базовых величин.

Все флаги в гости не к нам

В число новшеств для участников несанкционированных акций входят не только общественные работы и более высокие штрафы.

Так, предложено запретить использовать флаги или вымпелы, не зарегистрированные в «установленном порядке».

Также под запретом могут оказаться плакаты, эмблемы и символы, «содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан, в случаях, когда это запрещено законом».

Само собой, изготовление или распространение таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов тоже будет незаконным.

Нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 20 базовых величин (540 рублей).

Бизнесменам, которые нарушат эту новую статью КоАП, штраф обойдется в большую сумму. Индивидуальный предприниматель заплатит максимальный штраф в два раза больше, чем гражданин, а юридическое лицо — в три раза больше.

Статья «Незаконное использование флагов, вымпелов, эмблем, изготовление, распространение плакатов, эмблем и символов» абсолютно новая для КоАП.

Сейчас «административка» установлена лишь за незаконные действия по отношению к государственным символам, в том числе флагу, о чем Naviny.by уже рассказывали .

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Новый КоАП планируется принять на осенней сессии парламента. Эта сессия открылась 2 октября и закроется, предположительно, за полторы недели до наступления нового года.

Пока остается неизвестным, примут ли депутаты поправки в статьи 23.34 и 23.4 КоАП в этом виде или выступят против того, чтобы протестующим ужесточили наказание.

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