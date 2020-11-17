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Под Барановичами в огне погибли мужчина и женщина
Источник материала: Навiны
Горе постучалось в дом в деревне Молчадь.
По информации МЧС, трагедия случилась накануне поздно вечером.
Прибывшие по вызову спасатели в ходе тушения пожара обнаружили в горящем доме два тела: 72-летнего хозяина жилища и проживающей совместно 49-летней женщины.
Специалисты устанавливают подробности гибели.
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Горе постучалось в дом в деревне Молчадь.
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