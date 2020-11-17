Доллар дешевеет еще на полкопейки и больше

Источник материала: Onliner

Это похоже на аритмию. Хотя спасибо за эмоции. В общем, доллар ведет себя интересно. Резко растет за неделю, потом медленно дешевеет до уровня, с которого начал расти. Поэтому дней с падающим долларом этой осенью больше. Сегодня опять вниз. Ура!

Доллар с утра потерял 0,61 копейки и торгуется по 2,5553.

У евро минус 0,46 копейки и курс 3,0302.

Российский рубль прибавил 1,65 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3453.

В понедельник доллар потерял 0,54 копейки и стоил 2,5614. Евро прибавил 0,29 копейки и поднялся до 3,0348. Сотня российского рубля подорожала на 0,74 копейки и стоила 3,3288.