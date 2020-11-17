|
Доллар дешевеет еще на полкопейки и больше
Источник материала: Onliner
Это похоже на аритмию. Хотя спасибо за эмоции. В общем, доллар ведет себя интересно. Резко растет за неделю, потом медленно дешевеет до уровня, с которого начал расти. Поэтому дней с падающим долларом этой осенью больше. Сегодня опять вниз. Ура!
Доллар с утра потерял 0,61 копейки и торгуется по 2,5553.
У евро минус 0,46 копейки и курс 3,0302.
Российский рубль прибавил 1,65 копейки за сотню. Она торгуется по 3,3453.
В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это похоже на аритмию. Хотя спасибо за эмоции. В общем, доллар ведет себя интересно. Резко растет за неделю, потом медленно дешевеет до уровня, с которого начал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)