Российский офис Toyota отзывает почти 70 тысяч машин

Источник материала: Onliner

На прошлой неделе Toyota объявила глобальный отзыв 5,84 миллиона автомобилей. Оказывается, данная сервисная кампания не обошла стороной и рынок Таможенного союза. На сайте Росстандарта появился список VIN-номеров машин из «черного списка», проданных в нашем регионе.

Всего российский импортер (который поставляет машины и на наш рынок) продал 69 051 автомобиль, попавший под отзыв. Причина беспокойства — дефект топливного насоса низкого давления. По данным производителя, крыльчатка в данном элементе может расклеиться из-за плохого качества материала. В худшем случае это приведет к снижению тяги и заглохшему мотору. Если это произойдет на высокой скорости, велик шанс попасть в ДТП.

По данным портала Drom , в России отзыв охватывает следующие модели (проданные с 2013 года до сих пор):

Toyota Camry,

Toyota Fortuner,

Toyota Highlander,

Toyota Land Cruiser Prado,

Toyota Land Cruiser 200,

Toyota Alphard,

Lexus ES350,

Lexus GS250, GS350, GS450H,

Lexus GX460,

Lexus IS 200T,

Lexus LC500,

Lexus LS350, LS460, LS500, LS600H,

Lexus LX 570,

Lexus NX200T,

Lexus RC200T,

Lexus RC350,

Lexus RX200T, RX350, RX350L, RX450H,

Lexus ES200, ES250.

На всех автомобилях будет осуществлена замена топливного насоса.