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SpaceX успешно доставила астронавтов на МКС
Источник материала: Onliner
Вчера
Этот полет для Crew Dragon стал первым регулярным. До этого на станцию летали два астронавта в рамках демонстрационного полета. Он прошел хорошо, NASA сертифицировало корабль для регулярных рейсов по доставке личного состава на МКС. Тем самым был положен конец многолетней монополии России на доставку людей на МКС.
Шмидт-Кассегрен, диаметр: 279 мм, фокусное расстояние: 2800 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 40 мм
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Вчера состоялся старт пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами нового экипажа МКС. Сегодня в районе 7 утра произошла успешная стыковка корабля...
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