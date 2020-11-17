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SpaceX успешно доставила астронавтов на МКС

17.11.2020 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера состоялся старт пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами нового экипажа МКС. Сегодня в районе 7 утра произошла успешная стыковка корабля компании SpaceX и орбитальной станции. Астронавты перешли на ее борт. Там их встречали три члена экипажа нынешней миссии МКС.

Этот полет для Crew Dragon стал первым регулярным. До этого на станцию летали два астронавта в рамках демонстрационного полета. Он прошел хорошо, NASA сертифицировало корабль для регулярных рейсов по доставке личного состава на МКС. Тем самым был положен конец многолетней монополии России на доставку людей на МКС.

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Вчера состоялся старт пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами нового экипажа МКС. Сегодня в районе 7 утра произошла успешная стыковка корабля...
 
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