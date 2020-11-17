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В «Новой Боровой» третьи сутки нет воды. Сегодня пропало еще и отопление
Источник материала: Onliner
В «Новой Боровой» продолжается эпопея с отсутствием воды: ее нет уже третьи сутки.
Точных сроков устранения проблемы в «Минскводоканале» так и не озвучили. Вчера вечером на место выезжала ремонтная бригада. Видимо, до конца разобраться с неисправностью у нее не получилось: сегодня утром цистерны с водой поставили возле домов по адресам ул. Авиационная, 13 и ул. А. Яковлева, 1, пишет
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