В «Новой Боровой» третьи сутки нет воды. Сегодня пропало еще и отопление

Источник материала: Onliner

В «Новой Боровой» продолжается эпопея с отсутствием воды: ее нет уже третьи сутки. Причина — неисправность запорной арматуры. Есть подозрения, что кто-то повредил ее умышленно, просто забрав с одной из задвижек колодца вентиль. Всю ночь в микрорайоне дежурили три водовоза, к которым выстраивалась очередь. Питьевую воду подвозили со всего города и неравнодушные минчане.











