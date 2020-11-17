ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В «Новой Боровой» третьи сутки нет воды. Сегодня пропало еще и отопление

17.11.2020 10:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В «Новой Боровой» продолжается эпопея с отсутствием воды: ее нет уже третьи сутки. Причина — неисправность запорной арматуры. Есть подозрения, что кто-то повредил ее умышленно, просто забрав с одной из задвижек колодца вентиль. Всю ночь в микрорайоне дежурили три водовоза, к которым выстраивалась очередь. Питьевую воду подвозили со всего города и неравнодушные минчане. 

В «Новой Боровой» третьи сутки нет воды. Сегодня пропало еще и отопление
В «Новой Боровой» третьи сутки нет воды. Сегодня пропало еще и отопление
В «Новой Боровой» третьи сутки нет воды. Сегодня пропало еще и отопление

Точных сроков устранения проблемы в «Минскводоканале» так и не озвучили. Вчера вечером на место выезжала ремонтная бригада. Видимо, до конца разобраться с неисправностью у нее не получилось: сегодня утром цистерны с водой поставили возле домов по адресам ул. Авиационная, 13 и ул. А. Яковлева, 1, пишет Telegram-канал «А-100 Комфорт».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В «Новой Боровой» продолжается эпопея с отсутствием воды: ее нет уже третьи сутки. Причина — неисправность запорной арматуры. Есть подозрения, что кто-то повредил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протестующим готовят сюрприз к Новому году. Общественные работы и крупные штрафы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика