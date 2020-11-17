Очереди на границе сохраняются: почти 2 тысячи фур ожидают въезда в ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

На границе с Европейским Союзом в очередях на выезд скопились очереди, об этом свидетельствуют оперативные данные Государственного таможенного комитета.

На латвийском направлении очереди скопились в пунктах пропуска Григоровщина (более 110 грузовиков) и Урбаны (более 110).

Въезда в Литву ожидают более тысячи двухсот фур.

Здесь очереди сформировались следующим образом:

Котловка – более 250,

Каменный Лог – более 550,

Бенякони – более 280,

Привалка – более 170.

Самые большие очереди на польском направлении составили более 150 автомобилей – в пункте пропуска Козловичи и столько же в Брузгах. В Берестовице ожидают выезда из РБ более 80 фур.

Всего в очередях на белорусской границе на выезд в Европейский Союз стоят более 1850 большегрузов. Следить за ситуацией можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

В Госпогранкомитете ранее сообщали, что проблемного вопроса в таком количестве ожидающих выезда фур, нет. В ведомстве подчеркнули, что "эти грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются, с нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления".