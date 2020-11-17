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Очереди на границе сохраняются: почти 2 тысячи фур ожидают въезда в ЕС
17.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Олег Минеев
На латвийском направлении очереди скопились в пунктах пропуска Григоровщина (более 110 грузовиков) и Урбаны (более 110).
Въезда в Литву ожидают более тысячи двухсот фур.
Здесь очереди сформировались следующим образом:
Самые большие очереди на польском направлении составили более 150 автомобилей – в пункте пропуска Козловичи и столько же в Брузгах. В Берестовице ожидают выезда из РБ более 80 фур.
© Sputnik / Андрей Александров
Всего в очередях на белорусской границе на выезд в Европейский Союз стоят более 1850 большегрузов. Следить за ситуацией можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
В Госпогранкомитете ранее сообщали, что проблемного вопроса в таком количестве ожидающих выезда фур, нет. В ведомстве подчеркнули, что "эти грузовики не застряли и не стоят в заторе или пробке, а постоянно двигаются, с нашей стороны пункты пропуска постоянно работают и ритмично запускают автомобили для оформления".
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На литовском направлении "зависло" более тысячи двухсот большегрузов, более 550 из них ожидают своей очереди в пункте пропуска Каменный Лог.
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