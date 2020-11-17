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«Новое слово в репрессиях». Правозащитники обращаются в ООН из-за отключения воды в Новой Боровой
Источник материала: Tut.by
Правозащитная организация «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) обращается в ООН в связи с отключением воды в Новой Боровой. Об этом «
Согласно международным стандартам, доступ к чистой питьевой воде и санитарии является важным условием жизни и неотъемлемым правом человека.
— Это нарушение основных прав человека, и это происходит в ответ на позицию людей, которые там живут, с целью заставить их отказаться от своего слова, от свободы слова. Это незаконные методы. Это новое слово в репрессиях, власть использует социальные и бытовые условия для давления, что ставит под угрозу как здоровье людей, так и санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Люди лишены условий для нормальной жизни, доступа к чистой воде. Это злоупотребление, и государство не принимает мер, чтобы его остановить, — сказал Олег Гулак.
Напомним, с воскресенья в Новой Боровой
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Воды в районе нет с воскресенья.
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