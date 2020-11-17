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«Новое слово в репрессиях». Правозащитники обращаются в ООН из-за отключения воды в Новой Боровой

17.11.2020 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитная организация «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) обращается в ООН в связи с отключением воды в Новой Боровой. Об этом «Радыё Свабода» рассказал глава БХК Олег Гулак.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно международным стандартам, доступ к чистой питьевой воде и санитарии является важным условием жизни и неотъемлемым правом человека.

— Это нарушение основных прав человека, и это происходит в ответ на позицию людей, которые там живут, с целью заставить их отказаться от своего слова, от свободы слова. Это незаконные методы. Это новое слово в репрессиях, власть использует социальные и бытовые условия для давления, что ставит под угрозу как здоровье людей, так и санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Люди лишены условий для нормальной жизни, доступа к чистой воде. Это злоупотребление, и государство не принимает мер, чтобы его остановить, — сказал Олег Гулак.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды. Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах. А сегодня в Новой Боровой пропало и отопление.

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