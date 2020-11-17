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В Новой Боровой пропало отопление
Источник материала: Tut.by
Вслед
— В Новой Боровой отключили отопление, батареи холодные. Воды по-прежнему нет, — рассказали местные жители.
В «А-100 Комфорт» сообщили, что в связи с аварией на котельной в районе Новая Боровая временно будет отсутствовать отопление.
— Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок. Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т. к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления.
Напомним, с воскресенья в Новой Боровой
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В обслуживающей район компании «А-100 Комфорт» пояснили, в чем дело.
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