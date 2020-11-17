В Новой Боровой пропало отопление

Источник материала: Tut.by

Вслед за водой сегодня в некоторых домах в Новой Боровой пропало и отопление, сообщили читатели. В обслуживающей район компании «А-100 Комфорт» пояснили, в чем дело.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В Новой Боровой отключили отопление, батареи холодные. Воды по-прежнему нет, — рассказали местные жители.

В «А-100 Комфорт» сообщили, что в связи с аварией на котельной в районе Новая Боровая временно будет отсутствовать отопление.

— Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок. Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т. к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды . Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.