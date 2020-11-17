Гродненцы заметили, что на многих улицах города пропала «зеленая волна». В ГАИ объяснили, в чем дело

Источник материала: Tut.by

С 5 ноября до конца года на перекрестке улиц Белуша и Лидская в Гродно отключено светофорное регулирование. Связано это с реконструкцией самого перекрестка. И если к этому неудобству водители были готовы, то к исчезновению «зеленой волны» на городских магистралях — не совсем.





В Госавтоинспекции AutoGrodno сообщили, что на время ремонтных работ «зеленая волна» будет отключена на участке дороги по маршруту проспект Космонавтов, улица Буденного, улица Социалистическая и улица Пролетарская.

Такая же ситуация и на участке по улице Дубко, БЛК и улице Магистральной.

После завершения ремонтных работ «зеленая волна» будет возобновлена.