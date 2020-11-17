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Гродненцы заметили, что на многих улицах города пропала «зеленая волна». В ГАИ объяснили, в чем дело
Источник материала: Tut.by
С 5 ноября до конца года на перекрестке улиц Белуша и Лидская в Гродно отключено светофорное регулирование. Связано это с реконструкцией самого перекрестка. И если к этому неудобству водители были готовы, то к исчезновению «зеленой волны» на городских магистралях — не совсем.
В Госавтоинспекции
Такая же ситуация и на участке по улице Дубко, БЛК и улице Магистральной.
После завершения ремонтных работ «зеленая волна» будет возобновлена.
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Гродненцы заметили, что на многих улицах города пропала «зеленая волна». В ГАИ объяснили, в чем дело
С 5 ноября до конца года на перекрестке улиц Белуша и Лидская в Гродно отключено светофорное регулирование. Связано это с реконструкцией самого перекрестка. И если...
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