|
Доходы населения в сентябре просели из-за роста цен
Источник материала: Myfin
В общем объеме
денежных доходов
Что в итоге?
Реальные располагаемые
доходы - это денежные доходы за вычетом
налогов, сборов и взносов, скорректированные
на
В январе-сентябре, по данным Белстата, прирост этих доходов составил 4,9%. В январе-августе доходы выросли на 5,2%.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат сообщает, что реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе сентябре 2020 года составили 104,9% к уровню января сентября 2019...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)