Доходы населения в сентябре просели из-за роста цен

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В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению ( пенсии , пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,0%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

Что в итоге?

Реальные располагаемые доходы - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В январе-сентябре, по данным Белстата, прирост этих доходов составил 4,9%. В январе-августе доходы выросли на 5,2%.