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Доходы населения в сентябре просели из-за роста цен

17.11.2020 11:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,0%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

Что в итоге?

Реальные располагаемые доходы - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В январе-сентябре, по данным Белстата, прирост этих доходов составил 4,9%. В январе-августе доходы выросли на 5,2%.

Источник: Myfin.by
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Белстат сообщает, что реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе сентябре 2020 года составили 104,9% к уровню января сентября 2019...
 
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